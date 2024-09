Serija detonacija širom Libana: Eksplodirali voki-toki uređaji, šire se dramatični snimci (VIDEO)

U više gradova u Libanu su ponovo danas odjeknule eksplozije, a kako navodi Guardian, čini se da su ekplodirali voki-toki uređaji koje koriste članovi Hezbollaha. Libanska Nacionalna novinska agencija (NAA) javlja da je troje ljudi poginulo u eksplozijama.

Guardian navodi da je izvor u Hezbolahu ovo potvrdio, te da je visoki bezbjednosni izvor rekao je da su eksplozije bile manje, ali slične jučerašnjem napadu, te da je istraga u toku.

Novinar Guardiana navodi da je čuo vozila hitne pomoći koja su krenula ka južnom predgrađu Bejruta, prenosi N1.

israel Wave 2 Attack on Lebanon via Communication Devices Hand-held radios used by Hezbollah have detonated in southern Lebanon and Beirut, a security source and a witness told Reuters, in a fresh attack on the Lebanese movement. pic.twitter.com/4QHnWBlj4G