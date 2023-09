Serijski napad na Teslu, šteta pola miliona evra

FRANKFURT - U noći s ponedjeljka na utorak, u Frankfurtu se dogodio napad na automobile parkirane ispred prodajnog salona Tesle.

Kako prenosi njemačka novinska agencija "DPA", u namjerno izazvanom požaru "nestalo" je ukupno 15 Teslinih električnih vozila.

Zanimljivo, u prvim izvještajima frankfurtskih vatrogasaca navedeno da je izgorjelo samo 10 Tesli, ali kasnije je brojka narasla.

Policijski potparol procijenio je štetu na oko 500.000 evra.

Debunking myths about burning BEVs: On Tuesday night, 10 Tesla vehicles, among others, burst into flames in Frankfurt, Germany. According to the fire department, the fire broke out at around 3 a.m. on Tuesday night in the parking lot of a car dealer in the Frankfurt district of… pic.twitter.com/XqM5wdaiYm