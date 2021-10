Serviranje karija posvađalo Japan i dvije Koreje

Društvenim se mrežama proširila fotografija jela koje je poslužio jedan restoran u Japanu, a Južna i Sjeverna Koreja ga smatraju uvredljivim. Radi se o tradicionalnom jelu s tog područja, karija s rižom.

Korejci tvrde da jelo servirano na takav način da podsjeća na ostrva Takeshima oko kojih se Japan i Koreje spore već oko 300 godina.

Sporno je to što ostrvima koji se nalaze približno na jednakoj udaljenosti između dvije zemlje upravlja Južna Koreja, ali Japan insistira da su sastavni dio njihove teritorije. Dok kari predstavlja more, dva brda riže predstavljaju dva ostrva koje Koreanci inače nazivaju Dokdo.

Jelo u središtu kontroverze poslužuje se u restoranu na ostrvu Okinoshima u Shimaneu, japanskoj prefekturi najbližoj spornom teritoriju, prenosi Gardijan.

Sjevernokorejska web stranica Uriminzokkiri koju kontroliše država navodi kako je ovo jelo objelodanilo japanske ambicije da "zauzme" ostrva.

Ovo nije prvi put da je hrana pokrenula žestoke rasprave između Japana i Koreje, 2007. godine japanski su činovnici protestvovali nakon što su se prilikom državne posjete Donalda Trampa u Koreji na jelovniku pojavili škampi ulovljeni u vodama kod Dokdoa.

Ostrva su čak i zaoštrila veze uoči Olimpijskih igara u Tokiju ovog ljeta nakon što je južnokorejska vlada protestvovala protiv njihovog uključivanja u kartu na web stranici organizacijskog odbora Igara.

