Šest ključnih grešaka Ficovog obezbjeđenja

BRATISLAVA - Do pokušaja ubistva slovačkog premijera Roberta Fica, vjerovatno ne bi ni došlo da je njegovo obezbjeđenje reagovalo na odgovarajući način i nije napravilo nekoliko ključnih grešaka, koje su omogućile napadaču da priđe predsjedniku vlade i ispali u njega pet metaka.

Zahvaljujući brzoj intervenciji doktora Fico je van životne opasnosti, ali o greškama njegovih tjelohranitelja još dugo će se raspravljati.

Ovo je ujedno i prvi napad na političara u modernoj istoriji Slovačke. Češki portal "Blesk", analizirao je atentat na slovačkog premijera i tokom razgovora sa nekoliko eksperata za bezbjednost izvukao šest ključnih grešaka koje su tjelohranitelji napravili, prenosi boegradski "Telegraf".

1. Haos bez koordinacije

Juraj Zabojnik, šef slovačke Kancelarije za zaštitu zvaničnika, ističe da je obezbjeđenje premijera Fica napravilo nekoliko očiglednih grešaka reagujući nakon što su hici ispaljeni. Napadač je na Fica pucao na trgu kada je premijer došao da se pozdravi sa građanima poslije sastanka vlade u gradu Handlova. Nakon što su se čuli pucnji došlo je do haosa i akcije tjelohranitelja nisu bile koordinisane, naveo je on.

"U ovakvom trenutku je vrlo teško zadržati smirenost. Ali ovi momci su zabrljali što se vidi na snimcima", rekao je Zdenek Zahradnik, tjelohranitelj poznatih ličnosti.

2. Nisu skočili ispred premijera

"Ispaljeno je pet hitaca, neko je odgovoran. Vidi se da niko nije skočio ispred premijera da ga zaštiti", navodi Zabojnik i ističe da će ovaj atentat biti izučavan prilikom obuke novih tjelohranitelja.

Snimci pokazuju da je Fico u pratnji tjelohranitelja otišao da se pozdravi sa građanima. Kad je bio kod metalne ograde napadač je izvadio pištolj i zapucao iz velike blizine. Napadač je potom neutralisan.

"Na licu mjesta nije bilo mnogo ljudi i mogla je da se kontroliše situacija. Kada se ovako nešto dogodi u prisustvu brojnog obezbjeđenja onda je neophodna detaljna istraga. Moglo je da dođe do jednog pucnja, ali drugi nije smio da se desi. Već kod drugog pucnja štićeno lice je moralo da bude obezbijeđeno. Čak, iako štićeno lice ide u masu, ono ne smije biti izloženo. Moraju da budu operativci u masi", dodao je Zabojnik.

3. Na lošoj poziciji

Lumir Nijemec, konsultant za bezbjednost koji je ranije radio u Jedinici za brzo raspoređivanje i Jedinici za specijalne operacije vojne policije, rekao je da su neophodna tri prstena obezbjeđenja.

"Kada obezbjeđujete štićeno lice onda se formiraju takozvana tri prstena obezbjeđenja. Prvi prsten čine tjelohranitelji koji su uz štićenu osobu. Drugi čine pripadnici obezbjeđenja u širem perimetru. To su policajci razmješteni u masi ili se napravi neka prepreka. U ovoj situaciji to je bila metalna ograda. Mora da postoji i treći prsten obezbjeđenja, a to podrazumijeva filtriranje onih koji mogu da uđu u drugi krug. Onog trenutka kada nemate treći krug, to znači da svako može da dođe na taj trg ili u blizinu štićenog lica, tako da je situacija veoma rizična. Tjelohranitleji imaju minimalno vrijeme da reaguju, a u trenutku kada nešto krene naopako, to može imati fatalne posljedice", tvrdi Nijemec.

4. Zatvorena vrata limuzine

Nakon pucnjave tjelohranitelji su Fica brzo smjestili u limuzinu i odvezli ga sa mjesta napada. On je potom helikopterom prebačen u Bansku Bistricu gdje je operisan. Transport u Bratislavu nije bio moguć jer je bila neophodna hitna operacija.

"Standardna je procedura da se u slučaju incidenta štićeno lice što prije udalji sa mjesta incidenta. To se radi vozilom ili se odvodi u neku obližnju zgradu. Oni su odlučili da ga odvezu limuzinom ali iznenadio sam se da vrata na vozilu nisu bila otvorena. Uvijek se drže otvorena vrata tako da tjelohranitelj ne mora da gubi vrijeme na njihovo otvaranje", dodao je Nemec.

5. Propusti

"Vrlo je teško zaštititi premijera na javnom trgu i zbog toga je tamo trebalo da bude raspoređena policija. Snimci pokazuju da su tamo bili rapoređeni policajci u civili ali oni nisu spriječili napadača da izvadi pištolj, uperi ga u premijera i opali. Ni najbolje obezbjeđenje ne može to da spriječi ali je obezbjeđenje moralo bolje da reaguje. Napadač je imao pištolj i pucao je iz blizine, tjelohranitelji su morali da reaguju. Čitava slovačka bezbjedosna služba je zakazala", smatra Martin Hrinko, ekspert za bezbjednost i bivši direktor policije u Češkoj.

6. Potcijenjena prijetnja

"Očigledno je došlo do haosa. To je propist. Tjelohranitelji su odmah trebalo da premijera smjeste u vozilo i odvezu ga na sigurno. To nije učinjeno, iako oni u tom trenutku nisu znali da li tu ima još napadača. Sam premijer Fico je prije nekoliko nedjelja govorio o prijetnjama mogućih napada na političare. Pitam se kako je to analizirano, ko je procijenio te prijetnje", naveo je Štefan Harman, bivši šef slovačke policije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.