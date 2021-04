Šest važnih činjenica o Sueckom kanalu koje možda niste znali

U Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) su izdvojili šest činjenica koje ukazuju na to koliko je važan Suecki kanal za cijeli svijet.

Podsjetimo, kanal je skoro sedam dana bio blokiran.

Činjenica broj jedan jeste da se 12 odsto globalne trgovine izvršava preko ovog kanala.

Činjenica broj dva jeste da se kanalom napravljenim 1869. godine znatno skratilo vrijeme putovanja brodom - predstavlja prečicu za moreplovce.

Činjenica broj tri jeste da se brodovima prije izgradnje kanala putovalo 6.000 kilometara duže oko Afrike da bi se došlo do krajnjeg odredišta.

Činjenica broj četiri jeste da je to putovanje zapravo bilo duže za sedam dana.

Činjenica broj pet jeste da je Suecki kanal 190 kilometara dug i 313 metara širok.

Činjenica broj šest jeste da putovanje kroz kanal traje od 12 do 16 sati.

Prethodno spomenuto ukazuje i na to koliko je problema izazvala skoro sedmodnevna blokada kanala nakon što se više od 200.000 tona težak brod "Ever Given" kompanije "Evergreen" zaglavio u kanalu, prenosi "Klix".

To se desilo zbog izuzetno snažnih udara vjetra, a posade stotina plovila su čekale na deblokadu ovog morskog prolaza. Među njima su bili brodovi koji su prevozili naftu, automobilske delove i druge važne potrepštine.

Saobraćaj u Sueckom kanalu je ponovo uspostavljen početkom ove nedjelje.