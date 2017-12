Seul: Raketa Pjongjanga može da dosegne 13.000 km

SEUL - Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je danas da nova balistička raketa Sjeverne Koreje Hvasong-15 ima potencijal da pogodi mete koje su udaljene do 13.000 kilometara, što uključuje i Vašington.

Nakon što je Sjeverna Koreja izvela prije dva dana najnoviji test nuklearne balističke rakete, slika o impresivnom tehnološkom dostignuću te zemlje postaje sve jasnija kao i to šta preostaje da bi zaista mogla da predstavlja prijetnju po SAD, navodi AP.

Mnoga pitanja ostaju otvorena, ali postoji saglasnost vlade Seula i spoljašnjih analiza da velika interkontinektalna balistička raketa "hvasong-15" predstavlja značajan korak napred, približavajući Sjevernu Koreju njenom cilju posjedovanja širokog arsenala nuklearnih raketa dalekog dometa, već možda sredinom sljedeće godine.

Ona je, kako se navodi, mnogo veća od prethodne rakete Pjongjanga "hvasong-14" i dizajnirana je tako da može da nosi mnogo veće bojeve glave, što potvrđuje navode Pjongjanga da "hvasong-15" može da nosi "super-velike teške nuklearne glave".

Sjeverna Koreja je saopštila da je raketa koja je u srijedu lansirana dostigla uspon od 4.475 kilometara a da je letjela 950 kilometara padajući blizu Japana nakon što je lansirana sa mjesta u Pjongjangu na putanju kojom će izbjeći druge zemlje, ti podaci o letu slični su onim koje je objavila i vojska Južne Koreje.

Pjongjang je opisao svoju novu interkontinentalnu balističku raketu kao "značajno moćniju" od rakete "hvasong-14" nakon lansiranja u srijedu, a vojska Južne Koreje sada navodi da je "hvasong-15" znatno veća i potencijalno ima mogućnost da nosi veće bojeve glave.

Predsjednik Južne Koreje Mun Dže-in je podijelio ove procjene sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom u telefonskom razgovoru.

Još uvijek, kako se navodi, nije jasno koliko je blizu raketa da bude zaista spremna za borbu.

Ministarstvo odbrane Južne Koreje je saopštilo pred poslanicima da je neophodno dalje istraživanje kako bi odredili da li bojeva glava rakete može da opstane ponovni prolazak kroz atmosferu, precizno pogodi metu i propisno se detonira.

Majkl Eleman analitičar Ispred Instituta za strateške studije naveo je da je moguće da je raketa dizajnirana da nosi mamce ili druge vrste tehnologije za kontramere koje mogu da "zbune" raketni sistem odbrane SAD.

On je dodao da "ako je prihvatljivo nisko povjerenje u pouzdanost projektila, dva ili tri testa u narednih četiri do šest mjeseci možda su sve što je potrebno pre nego što (sjevernokorejski predsednik) Kim Džong Un proglasi Hvasong-15 spremnim za borbu".

I ovaj test naišao je na osude međunarodne zajednice, a SAD su nakon njega upozorile rukovodstvo Sjeverne Koreje da će ta zemlja biti "potpuno uništena" ako izbije rat, dok je američka ambasadorka pri UN Niki Hejli rekla na hitno zakazanoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN tim povodom da SAD nikad nisu željele rat sa Sjevernom Korejom.

"Ako do rata dođe, to će biti zbog kontinuiranih akcija agresije kakvu smo videlu u utorak. A ako do rata dođe, nema greške, sjevernokorejski režim će biti potpuno uništen", rekla je Hejli.