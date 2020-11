Sijarto: Ilegalne migracije i terorizam su povezani

BUDIMPEŠTA - Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da su ilegalne migracije, rastuća prijetnja od terorizma i nasilje zasnovano na vjerskom ekstremizmu povezani.

On je to rekao na sastanku Odbora za spoljne poslove i dodao da bi ministri spoljnih poslova EU trebalo da razgovaraju o načinima kako da zaustave migracije van granica EU i to što prije, prenosi MTI.

Navodi se i da je predložio održavanje debate o migracionom paketu Evropske komisije, koja je, kako je rekao, ohrabrila ljude koji razmišljaju o putovanju u Evropu

Sijarto je rekao da bi obavezna kvota za naseljavanje migranata, koju su, kako je rekao, EK i "briselske birokrate" željele, trebalo odmah da bude skinuta sa dnevnog reda, dodajući da sve dok je ona na snazi, stotine hiljada migranata razmišlja o tome da krene ka Evropi.

"Sve dok ne budu zaustavljene migracije nemoguće je zaustaviti širenje terorizma i nasilja u Evropi", rekao je Sijarto.