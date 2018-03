Sijarto u UN: Migracije zaustaviti, a ne podsticati

NJUJORK - Međunarodna zajednica trebalo bi da se fokusira na napore kojima bi zaustavila, a ne podstakla migracije izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je, govoreći u Njujorku na međuvladinoj debati Ujedinjenih nacija o migracijama, izrazio neslaganje Mađarske sa dokumentom UN prema kome je migracija pozitivan i nezaustavljiv fenomen, prenosi MTI.

Prema njegovim riječima, prethodnih nekoliko godina pojavila su se "paralelna društva" na mnogim mjestima u Evropi kao rezultat migracija, a porasla je i pretnja od terorizma.

Kako je kazao, prema mađarskom iskustvu migracije se mogu zaustaviti i istakao da se Mađarska suočila sa ogromnim migracijskim pritiskom na južnoj granici, ali da je uz ogromne napore i troškove uspjela da je zaštiti.

On je dodao i da bi dokument UN trebalo da posluži da odbrani suverenitet, identitet i bezbjednost članica UN, kako bi one same odlučile kome mogu da dozvole da uđe na njihovu teritoriju.

"Nijedna međunarodna organizacija ili dokument ne mogu da pritiskaju države da izmijene svoj društveni sastav. Mađarska neće odobriti dokument. Mađarska je podnijela predlog sa 12 tačaka u vezi sa UN-ovim paketom migracija. Mađarska neće odobriti dokument sve dok se predlozi ne uključe u nju", rekao je Sijarto.