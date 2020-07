Sijetl kao ratna zona: Gore zgrade, sukobi policije i demonstranata

Policija američkog grada Sijetla saopštila je da je najmanje 25 ljudi uhapšeno tokom nereda nakon što je masa demolirala policijsku stanicu u istočnom dijelu grada i unutra zapalila vatru.

Policija je saopštila da je jedan policajac prebačen u bolnicu zbog povrede na nozi, koja mu je nanijeta usljed upotrebe eksploziva.

Na društvenim mrežama objavljeno je da je grupa od oko 150 ljudi u Sijetlu pljačkala, uništavala imovinu i palila vatre.

Protesti u Sijetlu uslijedili su nakon niza drugih skupova i sukoba policije i demonstranata koji se zalažu za rasnu jednakost u velikom broju američkih gradova uključujući Portland, Luisvil i Čikago.

Pripadnici Tima za specijalne akcije američkih pograničnih jedinica ranije su bili raspoređeni u Sijetlu prema naredbi predsjednika Donalda Trampa, podsjeća "Sputnjik".

U Portlandu, stanovnici su se okupili nakon što su ranije pripadnici snaga bezbjednosti upotrijebili suzavac da spriječe nasilnu manjinu demonstranata da uđu u zgradu federalnog suda.

Policija je saopštila da je u ovom gradu jedna osoba izbodena nožem i da je osumnjičeni priveden dok se oko 4.000 ljudi okupilo ispred suda uzvikujući "Federalni idite kući" i "Životi crnaca su važni".

Tramp je ranije poslao federalne snage u Portland da pomognu u održanju reda i mira.

U odvojenom slučaju najmanje tri osobe su pogođene iz vatrenog oružja u mjestu Luisvil u Kentakiju u sukobima antirasnih demonstranata i desničarske milicije.

Antirasni i protesti protiv brutalnosti policije zahvatili su SAD od ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda u maju u Mineapolisu.

