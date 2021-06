Silovala kćerkine prijatelje pa dobila 102 godine robije

Majka iz američke države Nebraske osuđena je na 64 do 102 godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvojice dječaka, prijatelja njene kćerke, kada su prespavali u njihovom domu.

Kristina Grir (38) je u martu proglašena krivom po tri tačke seksualnog napada zbog zlostavljanja dva dječaka, starosti 12 i 13 godina, u 2017. i 2018. godini, prenio je New York Post.

Kazna je saopštena u ponedjeljak.

At sentencing, the judge said Christina Greer left a “wake of destruction” for the victims and their families. The boys, he said, “lost their childhood” because of her. https://t.co/12ikOTYM15