Silovanje, prebijanje, prijetnje: Muškarac iz BiH osuđen zbog teškog porodičnog nasilja

VELS – Mušarac iz BiH (32) osuđen je juče u sudu u Velsu, Gornja Austrija zbog teškog oblika porodičnog nasilja za šta je dobio tri godine zatvora.

Godine svađe i lošeg braka eskalirale su prošlog decembra kada je žena konačno odlučila da ga prijavi:

“Provocirala me je svakog dana, nije dobro kuvala, kuća je bila u neredu, stalno bi odlazila svojoj majci”, rekao je ovaj muškarac u svoju odbranu, pokušavajući da opravda teško nasilje.

Pored teškog prebijanja, ali i slučaja silovanja, on joj je stalno prijetio i ponižavao je:

“Toliko si odvratna, pogledaj se na šta ličiš Da sam znao da ćeš biti takva, nikada te ne bi oženio”, samo su neke od njegovih svakodnevnih ponižavanja koje je doživljavala ova žena. Uprkos svemu tome, u braku su dobili troje djece (četiri, tri i pola godine starosti)

Prvi oblici fizičkog nasilja desili su se sredinom decembra prošle godine:”Tada me je udario pesnicom u rebra, a zatim i u bradu”, rekla je ona tokom svjedočenja, koje je unaprijed snimljeno, kako se ne bi morala lično pojavljivati u sudnici. Ipak, uprkos očiglednim znacima prebijanja, tada ga nije prijavila.

Nakon što je rodila treće dijete, problem su nastali jer nije htjela odnose dok joj se tijelo ne oporavi od porođaja. Kada bi je natjerao, ona je plakala od bolova, a on bi joj prijetio da će se izudarati peglom ako ne prestane da se dere. Ona kaže da je ju je 20. decembra na kraju i silovao, a svemu je prethodila ozbiljna svađa.

Osuđeni je priznao da ju je možda nekad laganije udario kao i da joj jeste slao prijeteće poruke telefonom, ali tvrdi da je nije silovao, jer ona nije dala do znanja da ne želi odnos.

Ipak, na kraju suđenja on je rekao sudiji da mu je žao zbog svega i da mu je to najveća greška u životu. Dodao je da je voljan da nastavi život sa suprugom nakon što izađe iz zatvora, naravno, u slučaju da i ona to želi.

To pokajanje ga nije spasilo kazne. Naime, osuđen je na tri godine zatvora. Presuda nije konačna jer ima pravo na žalbu.