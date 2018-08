Sin Osame bin Ladena oženio se kćerkom napadača na Njujork

NJUJORK - Hamza bin Laden, sin Osame bin Ladena, navodno se oženio kćerkom Mohameda Ate, glavnog otmičara aviona tokom terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, prenosi foxnews.com.

Naime, polubraća pokojnog lidera Al Kaide rekla su za "Guardian" da se Hamza, koji je govorio da želi da osveti očevu smrt, oženio kćerkom Mohameda Ate, Egipćanina koji je oteo prvi avion i zabio ga u zgradu Svjetskog trgovinskog centra.

"Čuli smo da se oženio kćerkom Mohameda Ate", rekao je Ahmad al Atas, polubrat Hamze bin Ladena, te dodao: "Nismo sigurni gdje je on trenutno, moguće da je u Avganistanu."

Polubrat nije rekao više o navodnom braku ili odakle mu informacije o tome. Privatni život Mohameda Ate ostao je obavijen velom tajne. On se navodno nikad nije ženio, a ranije nisu pominjana njegova djeca.

Hamza je sin Hajrije Sabar, jedne od tri preživjele žene Osame bin Ladena, koja je živjela s njim u Abotabadu, u blizini velike pakistanske vojne baze, u vrijeme kada je izvršena akcija američkih snaga. "Guardian" navodi da je u nekoliko navrata Hamza javno zagovarao rat protiv Vašingtona, Londona, Pariza i Tel Aviva i da se smatra da je zamjenik vođe organizacije Ajmana al Zavahirija.

S druge strane, Hamza bin Ladena, kojeg su SAD proglasile teroristom, iznenadio je porodicu odlaskom u Avganistan, gdje je postao lider Al Kaide za vrijeme Bin Ladenovog bivšeg zamjenika Ajmana al Zavahirija.

Polubraća Osame bin Ladena Ahmad i Hasan navodno su zavrtjela glavama kada su upitana o njemu:

"Mislili smo da smo svi pregrmjeli ovo. Onda sljedeće što čujem je Hamza koji govori da će da osveti oca. Ne želim ponovo da prolazim kroz to", rekao je Hasan.

Ata imao bh. državljanstvo

Mohamed Ata, koji se tokom rata borio u odredu "El Mudžahedin", imao je bh. dokumenta izdata na tri različita imena - Mohamed Ali el Sajed Mahmud, sin Alije, rođen 18. januara 1962. godine u gradu Manufija u Egiptu, zatim Mohamed Katae, sin Muhameda, rođen 9. aprila 1966. godine u Siriji, i Al Saidi Muhamed, sin Abdel-Gafara, rođen 3. januara 1961. godine u gradu Garbija u Egiptu. Godine 1997. imao je prebivališta na dvije adrese u Sarajevu, zatim u Maglaju, u Gornjoj Bočinji te u Zavidovićima. Ata je 1999. godine šest mjeseci boravio u Bočinji.

Hamza bin Laden - novi lider Al Kaide?

1985: Osama bin Laden oženio se Hajrijom Sabar, dječjim psihologom, koja je bila njegova treća od ukupno pet žena.

1989: Hamza bin Laden je rođen u Avganistanu.

1991: Bin Laden se preseljeva u Al Kaidinu bazu u Sudanu. Hajrija otvara školu u kojoj podučava Bin Ladenove supruge i djecu.

1996: Talibani zauzimaju Avganistan, Osama bin Laden je protjeran iz Sudana i prelazi u Kandahar.

1998: Bombaški napadi na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji, u kojima su poginule 224 osobe. SAD optužile Al Kaidu za napad.

Sep. 11: Koordinisani napad Al Kaide na američkom tlu, predvođen Mohamedom Atom. U ovim napadima poginulo je 2.996 ljudi i povrijeđeno najmanje 6.000. Nakon napada na Njujork, Bin Ladenova porodica se krije u Iranu.

2003-2010: Iranske obavještajne službe hapse Hajriju, Hamzu i još nekoliko članova porodice. Hamza se ženi kćerkom teroriste Al Masrija, koja mu je rodila sina i kćerku.

2010: Hamza i njegova majka su pušteni iz zatočeništa, nakon čega se pridružuju porodici u Vazirisitanu. Hajrija odlazi u Abotabad, gdje se krio Bin Laden.

2. maj 2011: Bin Laden ubijen u akciji američkih specijalaca, u svom skrovištu u Abotabadu. U toj akciji ubijen je i Hamzin brat Halid. Hajrija i ostale žene su odvedene u zatvor.

Jun: Ajman al Zavahiri preuzima vođstvo Al Kaidom.

2012: Hajrija i još 12 članova Bin Ladenove porodice deportovani u Saudijsku Arabiju.

2014: Takozvana Islamska država se odvaja od Al Kaide, nezadovoljna Al Zavahirijevim vođstvom.

Avgust 2015: Al Zavahiri objavio nekoliko snimaka Hamze kako veliča smrt svog oca i brata, pozivajući na nove napade protiv SAD, Evrope i Izraela.

Januar 2017: Američki Stejt department stavio Hamzu na listu terorista.

Avgust 2018: Mediji objavili vijest o "dinastijskom braku" Hamze i kćerke Mohameda Ate, napadača na Njujork. Navodno je Hamza obećao da će osvetiti oca.

