Sin poznatog glumačkog para ubio pa raskomadao svog ljubavnika

Danijel Sančo Bronhalo (29), sin poznatog španskog glumca Rodolfa Sanča Agirea, pokazao je policiji gdje je bacio dijelove tijela svog momka kojeg je prethodno ubio i raskomadao tokom njihovog odmora na Tajlandu.

Danijel i njegov ljubavnik, poznati plastični hirurg iz Kolumbije Edvin Arijeta Arteaga (44), otputovali su krajem jula na poznatu turističku destinaciju, a poslije nekoliko dana Danijel je prijavio da je Edvin nestao nakon žurke na kojoj su zajedno bili. Ubrzo je otkriveno da je Edvin mrtav, a Danijel je uhapšen zbog sumnje da je svog ljubavnika ubio i raskomadao.

Španski mediji navode da je Arteaga rezervisao hotel na Tajlandu u periodu od 31. jula do 3. avgusta. Međutim, Danijel je na ostrvo stigao nekoliko dana ranije, ali još nije poznato tačno kad.

Danijel je tvrdio da je Arteaga taj koji se njemu priključio na putovanju, međutim policija je otkrila da je Arteaga taj koji je platio sve troškove puta.

Iako je Danijel odsjeo u hotelu koji je platio Arteaga, on je imao još jednu hotelsku rezervaciju za 1. i 2. avgust, potvrdila je policija lokalnim medijima.

Kako je otkrio izvor, Danijel i njegov momak večerali su 1. avgusta u hotelu koji je Danijel rezervisao. Iste večeri Danijela su bezbjednosne kamere snimile kako u prodavnicama kupuje noževe, gumene rukavice, plastične kese i sredstva za čišćenje.

Prilikom prvog saslušanja, Danijel je policiji rekao da je Arteagu prvi put vidio u srijedu, 2. avgusta oko 15 časova, kada je otišao do luke u Ko Fanganu da ga pokupi. Potom su, tvrdio je Danijel, otišli na ručak u restoran, nakon čega su otišli na plažu Hat Rin, koja se nalazi u blizini hotela gdje su odsjeli. Ipak, ustanovljeno je da se zločin dogodio dan ranije.

Danijel, koji je uhapšen u petak, potom je policiji rekao da je Arteaga 1. avgusta došao uveče u njegovu hotelsku sobu i tražio da imaju seks. Danijel je policiji rekao da je odbio da spava sa Arteagom i da ga je odgurnuo, te da je ovaj pao i udario glavu o ivicu kade. Tada je, kako je rekao, pokušao da se otarasi tijela tako što ga je raskomadao i dijelove bacio na više lokacija na ostrvu i u moru.

Kako bi to mogao da izvede, uzeo je kajak koji je u subotu pronađen na nekih 300 metara od hotela gdje se zločin dogodio.

Prema riječima žene koja iznajmljuje čamce, Danijel je došao kod nje u utorak, 1. avgusta oko 21 sat, vidno uznemiren tražeći da iznajmi čamac. Iako je ona uporno govorila da nije bezbjedno da se plovi, na kraju je prihvatila 1.000 dolara u kešu koje joj je Španac nudio kako bi "kupio čamac".

Potom je Danijel u kajak stavio kofer, u kojem su bili dijelovi tijela, i odveslao na pučinu gdje je iste bacio. Nakon toga se vratio u sobu, a hotel je napustio u četvrtak, 3. avgusta u 9 časova.

Tog istog dana lokalni mediji su javili da je jedan sakupljač otpada u plastičnoj kezi pronašao karlicu i dio crijeva u plastičnoj kesi oko podneva na jednoj deponiji. Tokom dana objavljivani su članci u kojima se navodi da forenzičari sumnjaju da dijelovi tijela pripadaju muškarcu koji je ubijen najmanje 24 sata prije nego što su njegovi ostaci pronađeni, te da je, sudeći po fizionimiji, u pitanju strani državljanin.

Danijel, koji je poznat kuvar na Jutjubu i koji radi u jednom keteringu u Madridu, je u četvrtak uveče otišao na žurku sa dvije djevojke koje je upoznao u hotelu. Nakon što se vratio sa žurke i, kako se sumnja, vidio u lokalnim medijima vijesti o pronalasku ljudskih ostataka, otišao je u policiju i prijavio da je nestao njegov prijatelj, državljanin Kolumbije. Danijel je tada tvrdio da je njegov drug stigao na Tajland samo dan ranije, u srijedu... Do tog trenutka Arteaga je bio mrtav već 24 sata.

U petak je policija izvršila novu pretragu deponije i pronašla još kesa sa ljudskim ostacima. U njima su otkriveni dijelovi donjih ekstremiteta i komadi odjeće.

Nakon toga policija je odlučila da privede Danijela i sasluša ga. Sin poznato španskog glumca postao je sumnjiv onog trenutka kada je u policiju došao da prijavi Arteagin nestanak sa ogrebotinama po tijelu.

Kada je policija upala u sobu koju je prethodno rezervisao na svoje ime, inspektori su otkrili da su frižider, toalet i lavabo bili kompletno čisti. Srećom, uspjeli su iz slivnika da izvuku jednu dlaku i parče tkiva.

Za to vrijeme je Danijel popustio i u pritvoru, u prisustvu advokata je priznao da je ubio Arteagu.

"Kriv sam, ali on je mene držao kao taoca", rekao je Danijel, koji je prethodno tvrdio da nema veze sa ubistvom Arteage.

Danijel je rekao i da nije priznao ubistvo pod prisilom, te da se tajlandska policija sve vrijeme normalno ophodila prema njemu, prenosi Telegraf.rs.

Ipak, negirao je da je sa ubijenim bio u ljubavnoj vezi, kao što porodica Arteage tvrdi.

"On je bio opsjednut mnome. Prevario me je, natjerao me je da vjerujem da želi da sarađujemo zajedno. Uložio je novac u kompaniju čiji sam suvlasnik. To su sve bile laži. On je samo htio da bude sa mnom. Htio je da mu budem dečko. Svaki put kad bih pokušao da pobjegnem od njega prijetio mi je", tvrdio je Danijel.

U nedelju su inspektori vodali Danijela po ostrvu kako bi im pomogao da rekonstrušu zločin. Danijel je mirno policajcima pokazivao gdje je bacao dijelove tijela.

Nalog za Danijelovo privođenje izdato je nakon što su upoređeni DNK nalazi ostataka iz kese sa deponije sa ostacima koji su pronađeni u slivniku u hotelskoj sobi.

Danijelu se na teret stavlja više krivičnih djela, i prijeti mu doživotna robija, a moguće i smrtna kazna zbog ubistva.