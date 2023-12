Sin ratnog ministra u Izraelu ubijen u borbama u Gazi (FOTO)

TEL AVIV - Sin izraelskog ministra bez portfelja i bivšeg načelnika vojske (IDF) Gadija Ajzenkota, ubijen je u borbama u Pojasu Gaze, izjavio je danas lider Partije nacionalnog jedinstva Beni Ganc.

Gal Ajzenkot je ubijen nakon što je bomba eksplodirala u tunelu u blizini vojnika u logoru Jabaliya u sjevernoj Gazi. U teškom stanju je hitno prevezen u bolnicu u Izraelu, gdje je preminuo od zadobijenih povreda.

Kako piše Times of Israel, Ajzenkot je primio vijest dok je ranije danas s Gancom obilazio Južnu komandu IDF-a.

"Zajedno sa cijelim Izraelom šaljem svoju podršku Gadiju i cijeloj njegovoj porodici. Svi smo posvećeni tome da nastavimo da se borimo za sveti cilj za koji je Gal umro", rekao je Ganc.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu uputio je Gadiju Ajzenkotu telegram saučešća.

Ajzenkot i Ganc su se pridružili vladi nedugo nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra.

Major (res) Gal Eisenkot, the son of former IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot, was killed in battle in Gaza today. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/WFYMLMILg1