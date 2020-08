Sin ubijene malteške novinarke: Istraživala i Đukanovića

Sin Dafne Karuana Galicije, novinarke ubijene prije skoro tri godine na Malti, Metju Karuana Galicija rekao je danas da je predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović bio ključna osoba iz te zemlje u istraživanju njegove majke dok je pisala o slučaju Možura.

On je u intervjuu podgoričkim "Vijestima" naveo da je njegova majka ispitivala veze između Ðukanovića, premijera Malte Džozefa Muskata i vladajuće elite u Azerbejdžanu.

"Moja majka je istraživala šta su zvaničnici sa Malte radili u Crnoj Gori. Naročito aktivnosti Konrada Micija, Džozefa Muskata, Ticijana Masua, firmu Vitals Global Healthcare (VGH) i Rama Tumulurija, kao i firmu SOCAR u Crnoj Gori. Ključna osoba koju je istraživala iz Crne Gore je Milo Ðukanović kao Muskatov pandan tamo", rekao je Galicija.

Objasnio je da je Dafne ispitivala odnos Ðukanovića, Muskata i vladajuće elite u Azerbejdžanu, čija je veza sa zvaničnicima sa Malte i predstavnike Šangaj Elektrika, kompanije koju kontroliše kineska vlada, kako je rekao, odmah izazvala sumnju.

Dodao je da je Univerzal kapital banka je umiješana u sumnjive transakcije koje su ukljucivale ljude, kompanije i banke iz Crne Gore.

"Jorgen Fenek je primao uplate iz Mayor Trans LTD. registrovane na Sejšelima iza koje kao pokriće stoji čovjek iz Azerbejdžana, na svoj 17 Black Ltd račun u Noor banci u Dubaiju. Te uplate su stizale sa računa u ABLV banci u Letoniji, koja je zatvorena zbog zabrinutosti u vezi sa pranjem novca. Mayor Trans LTD takođe ima račun i u Univerzal kapital banci", ispričao je Galicija.

Prema njegovim riječima, mogućnost da je račun u Univerzal kapital banci u Crnoj Gori korišćen kao crni fond za korupciju u Evropi, trebalo da privuče pažnje američkog Ministarstva finansija i Evropske bankarske agencje.

Metju Galicija, koji je takođe novinar, nakon tragičnog događaja napustio je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara i u potpunosti se posvetio nastavku istraživanja slučaja u vezi sa ubistvom majke.

Sa ocem i braćom je osnovao "Dafne Karuana Galicija fondaciju" kako bi radili na poboljšanju vladavine prava na Malti.