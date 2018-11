Sinovi Kašogija: Želimo samo da ga sahranimo

VAŠINGTON - Sinovi ubijenog saudijskog novinara Džamla Kašogija Salah i Abdulah zatražili su da se tijelo njihovog oca vrati i istakli da žele da se ono vrati u saudijsku Arabiju kako bi ga sahranili.

U intervjuu za CNN sinovi Kašogija su rekli da porodica, bez njegovog tijela, ne može da ožali i da se nosi sa emotivnim teretom gubitka oca, prenosi Rojters.

"To nije normalna sitaucija, to nije ni normalna smrt. Sve što sada želimo je da ga sahranimo na groblju u Medini sa pored ostalih članova porodice. Razgovarao sam o tome sa saudijskim vlastima i nadam se da će se to uskoro dogoditi", rekao je Salah Kašogi.

Prema njegovim riječima kralj Salman ga je uvjerio da će svi umiješani u smrt njegovog oca biti izvedeni pred lice pravde.

"Samo moramo da osiguramo da počiva u miru. Do tada, još ne mogu da vjerujem da je mrtav. Ima mnogo dezinformacija o okolnostima njegove smrti", rekao je Salah i dodao da su netačne informacije da je njegov otac bio pristalica organizacije "Muslimansko bratstvo".

On je dodao i da Džamal nikada nije bio disident i da je vjerovao u monarhiju.

Džamal Kašogi je ubijen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, nakon što je došao u njega radi dobijanja dozvole za brak.