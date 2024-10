Šire se snimci terorista: Među napadačima muškarac u civilu i žena s puškom

ANKARA – Turske vlasti objavile su da je izvršen smrtonosni napad na sjedište Turske avionske i svemirske industrije (Turkish Aerospace Industries, TUSAS) u blizini Ankare, dok su mediji izvijestili o snažnoj eksploziji i prikazali snimke razmjene vatre.

Snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako traže zaklon dok odjekuju snažne eksplozije i čuju se pucnji.

Snimci nadzornih kamera prikazuju muškarca u civilu s ruksakom i jurišnom puškom.

Među napadačima je i jedna žena, takođe s jurišnom puškom.

More Footage showing the Terrorists who carried out today's Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey.