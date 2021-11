Širi se teorija da je SZO preskočio slovo Xi za ime soja da se ne zamjeri Kini

U vrijeme kada je broj slučajeva kovida 19 počeo da opada u svijetu, pojavila se njegova nova varijanta B.1.1.529, koja je dobila naziv omikron.

Ime je ustanovila Svjetska zdravstvena organizacija i navela da je to soj koji bi mogao da predstavlja veći rizik od delta varijante.

Davanje imena je ubrzo izazvalo kontroverzne debate u kojima su neki optužili SZO da favorizuje Kinu.

SZO koristi grčko pismo da imenuje nove varijante kovida radi lakše identifikacije i razumijevanja među nenaučnim grupama ljudi. Međutim, u skladu s ovim principom, nova verzija virusa je trebalo da se zove "ni", ali je umkesto toga korišćeno slovo - "omikron". Zbog toga su se mnogi pitali zašto je SZO odlučila da preskoči dva slova grčkog alfabeta.

Prema nekim teorijama, da je SZO ovaj soj nazvala "ni", sljedeći bi se trebalo da se zove "ksi" kako se, slučajno, zove aktuelni kineski predsjednik.

"Zabrinuti smo što SZO ponovo izbjegava bilo kakve neprijatnosti za kinesku vladu i zbog toga je nazvala varijantu omikron", rekao je američki tužilac Džonatan Truli.

SZO za sada nije dala zvanično objašnjenje za preskakanje slova ni i ksi, ali Njujork post navodi da je to moglo da se desi iz više razloga.

Naime, kako navodi Post, ni bi moglo da se preskoči kako bi se izbjegla zabuna sa rečju "novi", a ksi da bi se izbjegla sličnost s imenom kineskog predsjednika Si Đinpinga.

Britanski novinar Pol Nuki rekao je da mu je izvor iz SZO potvrdio da su slova ni i ksi namjerno izbjegavana.

"Ni" zato što ne bi bilo zabune sa riječju "novi" i "ksi" da bi se izbjeglo "stigmatizovanje regiona".

Kritike ove odluke SZO ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama.

"Ako se SZO toliko plaši Komunističke partije Kine, kako joj možemo vjerovati da će je prozvati ako ponovo pokuša da prikrije katastrofalnu globalnu pandemiju?" napisao je na Twitteru Ted Kruz, senator iz Teksasa.

Iako se SZO pridržava politike izbjegavanja nazivanja sojeva virusa po nazivima zemlje ili regiona, Džonatan Tarli je primijetio da to sada nije slučaj jer Ksi nema status regiona. Epidemiolog Martin Kuldorf sa Harvardske medicinske škole se slaže.

News of new Nu variant, but WHO is jumping the alphabet to call it Omicron, so they can avoid Xi. pic.twitter.com/UJ4xMwg52i