Sirija: Američke snage se povukle i uništile svoju bazu

DAMASK - Američki vojnici koji su se povukli iz Sirije uništili su svoju bazu sa pistom za vojne transportne avione i helidromom u toj zemlji, izvjestila je danas sirijske novinska agencija Sana.

Prema navodima Sane, baza koja se nalazi u blizini Tel Bajdara je potpuno uništena nakon povlačenja američkog kontigenta, prenio je TASS.

Pored toga, američke trupe treba da se evakuišu iz baze Lajf ston u blizini brane na Eufratu u pokrajini Hasakah.

Pre nekoliko dana snage SAD uništile su i svoju bazu u blizini sirijskog grada Ajn al-Arab, koja se nalazi 150 kilometara od Alepa.

