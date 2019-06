Sirijska vojska odbila novi izraelski raketni napad

​Sirijska državna televizija javila je noćas da je PVO zemlje u južnoj provinciji Dera odbio raketni napad Izraela, oborivši nekoliko raketa.

Kako je javila televizija „Ikbarija“, izraelske rakete su napale visoravan Tel el Hara.

Druga televizija „Sirija TV“ javila je da je Izrael nakon napada počeo da ometa rad sirijskih radara.

„Nakon raketnog napada Izrael je krenuo u „elektronski rat“: rad sirijskih radara je počeo da se ometa“, navodi televizija.

Nanesena je i materijalna šteta.

Na nebu iznad nekih rejona Damaska su se čule eksplozije od rada PVO.

Ranije je izraelska vojska više puta izvodila napade po sirijskim objektima. Damask objašnjava ovu strategiju, pokušajem da se zaustavi Iran da se učvrsti u arapskoj republici.

Zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov je rekao da su napadi izraelske avijacije nelegitimni i neosnovani.

Video documenting the Syrian army 's attempt to stop the attack on Tel AlHara in south #Syria.#Israel #IDF #IAF #Iran #IRGC #Russia #USA pic.twitter.com/5rL0CzOZuu