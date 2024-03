"Šišmiš" i "vampir" nove ukrajinske nade

KIJEV - Dva nova videa ukrajinskih bespilotnih letjelica u akciji, objavljena na Telegram kanalima i društvenim mrežama, dodatno pokazuju sve veće njihove mogućnosti i učinkovitost njihove upotrebe u aktuelnom sukobu u Ukrajini.

Na prvom snimku veći ukrajinski dron baca dvije protivtenkovske mine TM-62 na ruske vojnike. Eksplozija oko 15 kilograma TNT-a ne ostavlja nikakve šanse za njihovim preživljavanjem.

U drugom videu napadački dron 28. ukrajinske brigade uništava rusko oklopno vozilo Tigar takođe izbacivanjem mine TM-62.

Taj snimak, koji možete pogledati klikom na OVAJ LINK, bi mogao biti prva zabilježna potvrda uništenja neprijateljskih oklopnih vozila upravo na ovakav način - protivtenkovskom minom iz vazduha, piše "Večernji list".

Ukrajinski teški bespilotni dronovi obično su lokalno proizvedeni heksakopteri ili oktokopteri sastavljeni od uvezenih komponenti. Dva poznatija tipa su Kazhan ("Šišmiš") i "Vampir". Dronovi su to koji mogu nositi do 15 kilograma tereta do šest kilometara udaljenosti ili 10 kilograma do devet kilometara. Opremljeni su termovizijom za noćne napade, a poznati su snimci kako takvi dronovi uništavaju tenkove i oklopnjake minobacačkim granatama od 82 mm koje nose sa sobom.

Ovo je možda prva potvrda pogotka oklopnog vozila protivtenskovskom minom TM-62, sovjetske proizvodnje i koja se masovno, na uobičajene načine, koristi u ovom ratu. Snaga TM-62 može ju učiniti opasnom za dron koji ga ispušta: eksplozija ima daleko veći radijus opasnosti od manjih granata od 30 i 40 milimetara koje dronovi uobičajeno koriste.

Operateri su toga očito svjesni, pa takve mine ispuštaju s većih visina.

Korištenje zaliha starih mina TM-62, koje su i dalje masovno dostupne, znači da su jedini trošak sami dronovi, koji mogu napadati iznova i iznova. A njihovo korištenje još više dobiva na važnosti znajući da zbog blokade američke pomoći Ukrajini, na frontu vlada nestašica artiljerijske municije.

