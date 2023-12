Sječa u državnim medijima u Poljskoj

VARŠAVA - U toku su velika previranja u poljskom javnom servisu i to nakon što je nova vlada Donalda Tuska smijenila šefove državnih medija i nadzornih odbora koji biraju njihovu upravu.

Nova vlada smijenila je direktore državne televizije TVP, Poljskog radija i novinske agencije PAP, kako bi javne medije oslobodila političke kontrole prethodne vladajuće partije "Prava i pravde", prenosi Euronews.

Naime, Tuskov kabinet tvrdi da je dosadašnja vlada koristila državne medije kao agresivna propagandna sredstva koja su napadala opoziciju. Sa druge strane, nedavno vladajuća stranka je ove, nove mjere vlade dočekala protestima.

Atmosfera u Poljskoj je takva da su trenutno svi javni poljski servisi na kratko izgubili licencu. Pojedini su dobili ponovo pravo emitovanja, ali to nije zaustavilo promjene koje su započete u javnim medijima Poljske. Imenovani su i novi upravni odbori. Ipak, mnogi zaposleni i dalje su na poslu i ne znaju kakva će im biti sudbina, piše Euronews.

Donedavni urednik TVP Info stanice Samuel Perira kaže da su sada svi medijski radnici pod velikim stresom.

"To svakako izlaže velikom stresu ljude koji jednostavno žele da rade svoj posao, a koji takođe izgleda ne vide razloga da podlegnu 'vladavini sile' jer je zakon taj koji bi trebalo da bude ta odlučujuća moć, a ne sila koja bi na neki način mogla da zaobiđe vladavinu prava. Činjenica je da je situacija teška. Ljudi pokušavaju da podrže jedni druge. Neki ljudi se osjećaju bolje, neki su očajni, ali takođe nemamo razloga da pristanemo na to u situaciji kada nema zakonskog osnova da preuzmemo emitovanje TVP Info, i jednostavno dozvolimo da se to desi", rekao je Perira.

U međuvremenu je počeo protest pristalica poljske televizije. Jedna od demonstrantkinja, Ana Mahovska, kaže da nova dešavanja u svojoj zemlji doživljava kao državni udar.

"Zaštitite veliku poljsku televiziju, najbolju kakva postoji! Kako se ponaša ova vlast? Na huliganski način preuzima medije. Šta tačno branimo? Slobodu govora. To je državni udar", rekla je ona.

Sa druge strane, mnogi se ne slažu sa porukama koje dolaze sa protesta i ističu da TVP, pod vladom donedavno vladajuće partije "Prava i pravde", nije nužno govorila istinu.

Novinar "Virtuenla Poljska" Patrik Mihalski kaže da informacije koje su stizale sa pojedinih poljskih medija nisu nikako bile objektivne.

"Gledaocima TVP Info i 'Novosti' manipulisalo se dugi niz godina. Manipulacije su dokazane i opisali su ih mnogi medijski istraživači i naučnici, a ono što je TVP pokazao, postalo je predmet mnogih magistarskih ili čak i doktorskih disertacija u Poljskoj. Ombudsman je godinama ukazivao i na konkretne primjere toga", rekao je Mihalski.

Političari iz vladine koalicije ističu da su neophodne osnove promjena koje su tek započete u TVP-u. Poslanik Civilne platfome Adrijan Vičak navodi da je važno da građani shvate da se trenutna dešavanja u njihovoj zemlji odvijaju zbog njihove koristi.

"Ovo su izuzetno dobre vijesti. TVP je prestao da emituje program, prestao je da širi propagandu i mržnju. Možemo jasno reći - mi ne preuzimamo TVP, već obnavljamo TVP, vraćamo ga Poljacima. Ono što smo i obećali na izborima 15. oktobra", rekao je on.

U svakom slučaju, nakon svijeta, promjena u rukovodstvu i profilu javnog medija nije bila iznenađenje. Vladajuća koalicija to već dugo najavljuje, ali spor između dve strane se sigurno neće završiti danas.

Za sve ovo vrijeme dodatno su porasle napetosti između predsjednika Poljske Andžej Dude i nove proevropske Tuskove vlade, navodi Reuters.

Predsjednik Poljske je za privatni radio Zet izjavio da je ta iznenadna promjena predstavlja kršenje Ustava, budući da su, kako tvrdi, preskočene određene skupštinske procedure.

"Ove akcije su u potpunosti ilegalne. Ovo je anarhija", smatra Duda.

Kao odgovor na apel predsjednika, Tusk je kazao da su akcije njegove vlade usmjerene na "obnavljanje pravnog poretka i opšte pristojnosti u javni život".

Vlada Donalda Tuska smatra da je i Duda prethodno bio umiješan u višestruko kršenje Ustava tokom osam godina PiS-a na vlasti.

Bivši ministar spoljnih poslova Poljske Marijuš Kaminski i njegov zamjenik, osuđeni su na dvije godine zatvora zbog zloupotrebe položaja na prethodnim funkcijama, prenosi Reuters.

Nakon dolaska PiS-a na vlast 2015. godine, Andžej Duda je toj dvojici funkcionera dao pomilovanje, rekavši da bi njihovo zatvaranje bilo prvo političko hapšenje u Poljskoj od 1989, kada je u toj zemlji pala komunistička vlast.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.