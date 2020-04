Sjever Italije pogodio zemljotres

MILANO - Kako javljaju CSEM i italijanske seizmografske službe, sjever Italije pogodio je zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihteru.

Epicentar je bio na 92 kilometra južno od Milana, 47 kilometara sjeveroistočno od Đenove, te 32 kilometra jugoistočno od Solara, prenosi RTRS.

Hipocentar je bio na tri kilometra.

Do zemljotresa je došlo u 11 i 42 po lokalnom vremenu.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Northern Italy 51 min ago pic.twitter.com/HvDGwBDXOW