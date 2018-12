Sjeverna Koreja: Nema denuklearizacije sve dok SAD ne ukloni nuklearnu prijetnju

SEUL – Sjeverna Koreja je saopštila da nikada neće jednostrano odustati od nuklearnog naoružanja, ukoliko Sjedinjene Američke Države prvo ne uklone nuklearnu prijetnju.

Saopštenje, koje je objavila Centralna korejska novinska agencija u četvrtak, došlo je u trenutku zastoja u nuklearnom pregovorima između SAD-a i Sjeverne Koreje. To je dovelo do novih sumnji u to da li će sjevernokorejski lider Kim Džong Un odustati od nuklearnog arsenala, koji vidi kao najveću garanciju za preživljavanje.

Kim i američki predsjednik Donald Tramp sastali su se 5. juna ove godine u Singapuru nakon čega su iznijeli da je jasan cilj “potpuna denuklearizacija“ Korejskog poluostrva, ali nisu precizirali kada i kako će se to dogoditi.

Daljnji razgovori su zaustavljeni jer Sjeverna Koreja insistira na tome da se prvo uklone međunarodne sankcije, čiji su predvodnik SAD, prije bilo kakvog napretka u procesu denuklearizacije.