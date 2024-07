Sjeverna Koreja balone pune smeća poslala Južnoj Koreji (VIDEO)

Sjeverna Koreja u nedjelju ponovno je prema Južnoj Koreji uputila balone za koje se pretpostavlja da nose smeće, samo tri dana nakon sličnog incidenta, objavila je u nedjelju južnokorejska vojska.

Čini se da baloni putuju prema sjevernom dijelu provincije Gyeonggi koja okružuje Seul. Građanima se savjetuje da ne diraju balone već lokacije prijave vojsci ili policiji, saopštio je južnokorejski Udruženi štab (JCS).

Sjeverna Koreja u devet navrata poslala je više od 2.000 balona punih smeća u Južnu Koreju u znak odmazde za letke protiv Pjongjanga koje sjevernokorejski prebjezi u Južnoj Koreji šalju na sjever.

Južna Koreja je u četvrtak ponovno počela s propagandnim emitovanjem preko zvučnika prema Sjevernoj Koreji kao odgovor na sjevernokorejsko ponovno lansiranje balona punih smeća.

JCS je u petak saopštio da će nastaviti s propagandnim emisijama, prenosi Jutarnji.

North Korea floated balloons carrying trash towards South Korea, the South's military said, declaring it would respond with "full-scale" loudspeaker broadcasts.#NorthKorea #SouthKorea pic.twitter.com/YQakRK6Cy0