Sjeverna Koreja lansirala balistički projektil: Raketa letjela oko 600 kilometara

SEUL - Sjeverna Koreja izvršila je probno lansiranje kratkodometnog balističkog projektila iz grada Taečona i raketa je letjela oko 600 kilometara, saopšteno je danas iz Generalštaba južnokorejske vojske.

U saopštenju se navodi da je projektil pao kod istočne obale Sjeverne Koreje.

Britanski "Skaj njuz" navodi da lansiranje predstavlja posljednju u nizu provokacija sjevernokorejskog rukovodstva i izvršeno je istovremeno kada je u region stigao američki nosač aviona "Ronald Regan".

Indo-pacifička komanda američke vojske saopštila je da lansiranje ne predstavlja "neposrednu prijetnju po osoblje SAD ili teritoriju niti po njihove saveznike ali iskazuje destabilizajući uticaj nezakonitog programa naoružanja Sjeverne Koreje".

Potpredsjednik SAD Kamala Haris posjetiće region tokom sedmice i sastaće se sa japanskim i južnokorejskim liderima.

Američki nosač aviona stigao je u petak u Južnu Koreju prvi put nakon četiri godine, gdje se pridružio ostalim plovilima koja učestvuju u zajedničkim vježbama.

North Korea has fired a ballistic missile into the sea, South Korea's military says, its latest in a series of tests with analysts saying it could have been a submarine-launched weaponhttps://t.co/6CqCFDIWvE pic.twitter.com/glkJzCM3lh