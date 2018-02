Sjeverna Koreja održala vojnu paradu, slike nije poslala

SEUL - Sjeverna Koreja održala je vojnu paradu u Pjongjangu, saopštili su Frans presu izvori bliski vlastima u Seulu uoči zvaničnog početka Zimskih olimpijskih igara.

Sjevernokorejska državna televizija nije prenijela snimke parade ali su izvori u Južnoj Koreji naveli da je sjeverni susjed održao vojnu paradu na centralnom trgu Pjongjanga.

Sjeverna Koreja je ranije najavila da će organizovati tu paradu 8. februara umjesto 25. aprila kako bi obilježila 70. godišnjicu od osnivanja svoje vojske.

Vlasti Sjeverne Koreje danas su sapštile da tokom ZOI u Južnoj Koreji nemaju "nikakvu namjeru" da se sastanu s predstavnicima SAD.

"Nemamo namjeru da se sastanemo sa američkim zvaničnicima tokom naše posjete jugu", izjavio je zvaničnik Ministarstva inostranih poslova Čo Jong-sam i dodao da Sjeverna Koreja nikada nije "molila za dijalog sa SAD" i da to nikada neće učiniti.

Dvije Koreje su dogovorile nastup sjevernokorejskih sportista na Igrama, zajednički defile na otvaranju pod zastavom ujedinjene Koreje a imaće i zajedničku reprezentaciju u ženskom hokeju na ledu.

Prva takmičenja na ZOI u karlingu i ski skokovima počinju danas, a ceremonija otvaranja na programu je sutra.

