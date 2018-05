Sjeverna Koreja prijeti zamrzavanjem razgovora sa Seulom

PJONGJANG - Sjeverna Koreja može da zamrzne razgovore sa Južnom Korejom, izjavio je predsjednik sjevernokorejskog Odbora za mirnu reunifikaciju države Ri Son gvon.

On je u intervjuu za sjevernokorejsku KCNA agenciju kazao da će biti teško sjediti licem u lice sa predstavnicima južnokorejskog režima "do rješavanja situacije koja je dovela do prekida pregovora dvije Koreje na visokom nivou", prenosi Tass.

Sjevernokorejski zvaničnik kritikovao je zajedničku vojnu vježbu Seula i SAD, ističući da Seul podržava Vašington koji i dalje pritiska Sjevernu Koreju u vezi denuklearizacije.

U utorak je sjevernokorejska agencija objavila da su sjevernokorejski zvaničnici otkazali pregovore sa Seulom zakazane za 16. maj, zbog zajedničkih vježbi SAD i Južne Koreje , a koje su nazvane "namjernom provokacijom koja je u suprotnosti sa pozitivnim političkim razvojem na Korejskom poluostrvu".