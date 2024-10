Sjeverna Koreja šalje elitne specijalce u Ukrajinu? (VIDEO)

Ukrajina je upozorila na ozbiljan rizik od eskalacije s obzirom na to da je sve vjerovatnije kako će se hiljade elitnih sjevernokorejskih vojnika stići u pomoć ruskim trupama na ratištu.

Prema navodima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i južnokorejskih obavještajnih službi, približno 10.000 sjevernokorejskih vojnika spremno je pridružiti se ruskoj vojsci.

Video objavljen u petak prikazuje dolazak sjevernokorejskih trupa u ruske baze na dalekom istoku zemlje, gdje su preuzeli vojnu opremu u dugim redovima. Prema izvještajima, 1500 specijalaca već je prebačeno u lučki grad Vladivostok, a daljnje raspoređivanje vojnika očekuje se u bliskoj budućnosti.

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirilo Budanov, izjavio je da će oko 2600 sjevernokorejskih vojnika biti poslato u borbu u ruskoj regiji Kursk do 1. novembra. Snage za specijalne operacije Sjeverne Koreje (SOF), koje su među najtajanstvenijim jedinicama te vrste, poznate su po svojoj lojalnosti i visokom stepenu obuke, ali im nedostaje napredna vojna oprema, piše Telegraph.

Prema izvještajima, osoblje koje je navodno poslato u Vladivostok dolazi iz redova sjevernokorejskih specijalnih snaga (SOF) od približno 200.000 ljudi, koje su prvenstveno fokusirane na ispitivanje i testiranje južnokorejske odbrane. Prema južnokorejskoj obavještajnoj službi (NIS), ovim vojnicima su izdane ruske vojne uniforme, oružje i lažne isprave, a očekuje se da će biti raspoređeni u Ukrajinu nakon što završe obuku i prilagodbu.

NIS je izjavio kako izgleda da je ovaj potez pokušaj prikrivanja činjenice da sjevernokorejske trupe učestvuju u sukobu, prikazujući ih kao ruske vojnike. Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Andrij Sibiga, istakao je u subotu kako prisustvo sjevernokorejskih vojnika predstavlja "veliku prijetnju daljnjoj eskalaciji".

Uprkos njihovoj lojalnosti Pjongjangu, ostaje nejasno kakvu će tačno ulogu imati sjevernokorejske specijalne snage, koje ne govore ruski, na ukrajinskom istočnom ratištu. S obzirom na to da je sukob postao rat iscrpljivanja, to nije tipičan teren za tajne misije kakve obično izvode specijalne jedinice.

This North Korean soldier just got his Russian uniforms, weapons, boots and other supplies, ready to be deployed to Ukraine. How many days will he live there? pic.twitter.com/hJv8UMY0c6

Za razliku od ostalih vodećih specijalnih službi na svijetu, vrlo malo se zna o operacijama sjevernokorejskih specijalnih snaga (SOF).

Analitičar Maksvel Goldstin iz Gray Dynamicsa, obavještajne konsultantske firme sa sjedištem u Londonu, opisao je SOF u julu kao "vrhunski obučene trupe opremljene najboljom dostupnom opremom za opasne, ali ključne misije". Prema Goldstinu, SOF posjeduje 12 lakih pješadijskih brigada, tri izviđačke jedinice specijalizovane za operacije iza neprijateljskih linija, tri vazdušno-desantne divizije te tri opšte snajperske jedinice, uz dodatne snajperske brigade pridodane vazdušnim i pomorskim snagama.

Zanimljivo, procijenjena veličina SOF-a, koja iznosi oko 200.000 ljudi, prilično je neobična u poređenju sa međunarodnim standardima. Na primjer, britanski SAS ima samo oko 500 aktivnih pripadnika, dok američki Delta Force broji oko 2000 operativnih članova.

Izvještaj američke odbrambene obavještajne agencije iz 2021. opisao je sjevernokorejske specijalne snage (SOF) kao visoko obučene i motivisane, sa pristupom najboljoj opremi koja je dostupna državi poput Sjeverne Koreje, uključujući i hemijske i biološke agense. Međutim, izvještaj je takođe istakao da, u poređenju sa opremom drugih svjetskih SOF jedinica, sjevernokorejska oprema zaostaje te im nedostaju sofisticirani artikli poput napredne komunikacione opreme, opreme za obradu signala i specijalizovanih eksploziva.

Ahmed Hasan, izvršni direktor firme Gray Dynamics, naglasio je da se sjevernokorejski SOF smatraju "posebnim" prema sjevernokorejskim vojnim standardima, ali ne prema standardima NATO-a ili ruskih specijalnih snaga. Prema njegovim riječima, SOF su u sredini ljestvice, ocjenjujući ih kao "snagu 5" gdje bi ocjena 10 bila za elitne jedinice poput Delta Force ili SAS.

Hasan je dodao da sjevernokorejsko razumijevanje specijalnih operacija nije uporedivo sa NATO standardima. U njihovom kontekstu, termin "specijalne operacije" više se odnosi na bilo šta što nadilazi zadatke redovnih vojnika.

Profesorica Hejzel Smit, vodeća stručnjakinja za Sjevernu Koreju sa Univerziteta SOAS, pozvala je na oprez u vezi sa tvrdnjama južnokorejske obavještajne službe da će sjevernokorejske specijalne snage uskoro biti raspoređene u Ukrajinu. Istakla je da su se neke prethodne obavještajne procjene pokazale "spektakularno pogrešnima".

"Vrlo je teško potvrditi tačnost tih tvrdnji", rekla je Smit. Dodala je da bi, ako vojnici zaista budu poslati, vjerovatno bili iz redova specijalnih operacija jer Sjeverna Koreja ne može rizikovati slanje regruta zbog straha od prebjega. Vojnici specijalnih snaga smatraju se lojalnijima vladi.

Smit je takođe naglasila da je istočni front u Ukrajini neprikladan za specijalne operacije, posebno za vojnike koji ne govore ruski jezik.

Prema istoričaru i analitičaru ruske kulture, Ijanu Garneru, Kina, najveći saveznik Sjeverne Koreje, trenutno ne pokazuje preveliku zabrinutost zbog podrške Rusiji. No, istorijski gledano, Peking se protivio bilo kakvim potezima Pjongjanga koji bi mogli destabilizovati kineske vanjske odnose, posebno njene važne trgovinske odnose sa Zapadom. Sjeverna Koreja je za Kinu strateška tampon zona između nje i Južne Koreje, saveznice SAD-a.

U subotu su SAD najavile sankcije protiv kineskih firmi povezanih sa proizvodnjom dronova koji su korišteni protiv Ukrajine. No, Garner je za The Telegraph izjavio kako bi Kina, ako odluči spriječiti konačno raspoređivanje sjevernokorejskih trupa u Ukrajinu, mogla blokirati tu inicijativu.

Prema Garneru, Rusija ima vrlo malo toga za ponuditi Sjevernoj Koreji u poređenju sa Kinom, pa bi Peking mogao spriječiti te trupe da uopšte budu raspoređene na ratištu ako bi smatrao da se to kosi sa kineskim strateškim i sigurnosnim interesima, prenosi Index.

North Korea has joined Russia & Iran’s war against Ukraine - a fact now confirmed by South Korean intelligence. In this video, North Korean soldiers are being fitted with Russian uniforms. The West must wake up: We are at war. We must defeat this evil. pic.twitter.com/yFWDbso4JX