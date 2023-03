Sjeverna Koreja testirala podvodni nuklearni dron

PJONGJANG - Sjeverna Koreja je testirala novi ofanzivni podvodni dron sposoban da nosi nuklearno oružje, prenijeli su državni mediji. Sjevernokorejski vođa Kim Džong Un upozorava da zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD treba da se okončaju.

Nuklearni podvodni dron za napad može da se rasporedi na bilo kojoj obali i luci ili da se odvuče brodom radi operacije“, navedeno je u izvještaju "KCNA", uz napomenu da je Kim lično nadgledao testiranje.

Sjevernokorejski vođa je, kako je navedeno, izrazio svoju odlučnost da natjera "američke imperijaliste i južnokorejski marionetski režim da očajavaju zbog svojih izbora", saopštila je "KCNA".

Agencija navodi da je Kim upozorio neprijatelje da treba odmah da zaustave vojne vježbe protiv Sjeverne Koreje.

Testovi kao odgovor na amfibijske vježbe američkih trupa

North Korea has tested drones that cause a "radioactive tsunami" , local state radio reported. "The new weapon is a nuclear unmanned submarine attack boat. Its mission is to secretly swim under water, produce a super-powerful radioactive tsunami through an underwater ... pic.twitter.com/rUFdoeTn49