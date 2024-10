Sjevernokorejski vojnici u Rusiji? Zbog snimka sazvan hitan bezbjednosni sastanak (VIDEO)

Ukrajinska vlada u petak je objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje sjevernokorejske vojnike u Rusiji. Video je objavio ukrajinski Centar za strateške komunikacije, koji djeluje u sklopu ukrajinskog ministarstva kulture i informisanja, prenosi N1.

Snimak objavljen na zvaničnom Telegram kanalu Centra, prema tvrdnjama Ukrajine, prikazuje sjevernokorejske vojnike kako preuzimaju vojne odore i opremu u vojnoj bazi na dalekom istoku Rusije. Video je navodno nastao u centru za obuku u mjestu Sergejevki.

Video se prvo pojavio na Telegram kanalima prokremaljskih vojnih blogera, a istraživačka stranica Agentstvo tvrdi da je nastala u Sergejevki na ruskom dalekom istoku, 200 kilometara od granice sa Sjevernom Korejom.

Ukrajinski izvori, podsjetimo, već danima tvrde da su u Rusiju poslani sjevernokorejski vojnici koji će učestvovati u ratu protiv Ukrajine.

“Više od 10.000 sjevernokorejskih vojnika obučava se za rat protiv Ukrajine na teritoriju Rusije”, tvrde obavještajni izvori iz Ukrajine i Južne Koreje, prenosi N1.

Kako je u intervjuu za stranicu The War Zone rekao Kirilo Budanov, šef vojne obavještajne službe Ukrajine, blizu 11.000 pripadnika pješačkih jedinica sjevernokorejske vojske trenutno prolazi obuku za rat na istoku Rusije. Očekuje da će biti spremni do 1. novembra, odnosno za manje od dvije sedmice.

North Korea now invading a European country. If this does not compute, well fuck everyone. Arm Ukraine to her teeth NOW! End the dictators!!! pic.twitter.com/LMoh0pz4rh