Skandal na suđenju Dejanu B. iz BiH: Svjedok uhapšen u sudnici

NIRNBERG – U nirnberškom sudu danas je nastavljeno suđenje Dejanu B. (50) iz Bosne i Hercegovine i njegovom poslovnom partneru Ujguru T. (48), njemačkom državljaninu, koji se terete za ubistvo Aleksandre R. (39), čiji je nestanak prijavljen prije godinu i po dana.

Ipak, današnji dan je obilježio i nesvakidašnji skandal: naime, svjedok koji je imao zakazano ročište uhapšen je tokom svjedočenja jer je danas iznio potpuno drugačiju verziju od one koju je ispričao istražiocima.

Kako prenose njemački mediji, on je tvrdio da je vidio nestalu Aleksandru R. (39) i nakon prijave njenog nestanka, da bi danas potpuno drugačije svjedočio.

On je odmah priveden zbog davanja lažnog iskaza i sutra će biti izveden pred istražnog sudiju, koji će odlučiti da li će mu se odrediti mjere pritvora.

Podsjetimo, Aleksandra R. (39) porijeklom iz Rumunije vodi se kao nestala od decembra, 2022. godine. Ona je sve do proljeća te godine bila u vezi sa Dejanom B. Istražioci sumnjaju da je nakon raskida došlo do pogoršanih odnosa između Dejana i Aleksandre jer oni nisu bili samo u vezi, već su bili i poslovno povezani. On joj je u više navrata prijetio, a ona je podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv njega.

Prema istrazi, motiv zločina je velika suma novca. Naime, 39-godišnjakinja je bila na visokoj funkciji u banci, a 50-godišnjak iz BiH ju je koristio za poslove s nekretninama koji su išli preko drugooptuženog Nijemca. Nakon što su se razišli, žena je prestala sarađivati ​​i odbila pristup svojim računima. Oni su izvršnim nalogom pokušali doći do iznosa od 785.000 evra, oko kojih su se sporili, ali je Aleksandra R. podnijela krivičnu prijavu protiv njih.

Međutim, svega sedam dana prije glavnog ročišta u ovom slučaju, ona je nestala. Inače, kako prenose njemački mediji, optuženi se nisu izjašnjavali o krivici, ali su na početku istrage tvrdili da je Aleksandra R. dobrovoljno preselila u inostranstvo, s obzirom da je porijeklom iz Rumunije.

