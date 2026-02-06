Skandal sa novčićima: Lik kraljice Elizabete porede sa Šrekom (FOTO)

Dva novčića koje je iskovala Kraljevska australijska kovnica novca u znak sjećanja na britansku kraljicu Elizabetu II naišla su na kritike jer, kako su mnogi naveli, njen portret ne liči na pokojnu kraljicu, a neki su čak rekli da podsjeća na animirani lik iz crtanog filma Šrek, prenose danas britanski mediji.

Srebrni novčići od 5 dolara i 50 centi, koje je kreirala australijska kovnica novca povodom stogodišnjice rođenja kraljice, prikazani su na onlajn prezentaciji, prenio je Gardijan.

Kolekcionari na društvenim mrežama raspravljali su o tome da li je portret pokojne kraljice vjeran, ili više podsjeća na neki lik iz filma ili TV serije, prenosi Tanjug.

Najviše poređenja kraljičinog lika bilo je sa gospođom Dautfajer, koju je u istoimenom filmu iz 1990-ih, igrao Robin Vilijams, kao i sa crtanim likom Šrek.

Australijska kovnica novca stala je u odbranu portreta kraljice.

Why would anyone want a picture of an evil old crone who facilitated abuse of young girls by paying them off - on their coins? https://t.co/Ykgju8j5m9 — Eliza Pacey (@ElizaPacey) February 6, 2026

“Naše slike na novčićima ne prikazuju uvijek punu ljepotu dizajna kada se ugraviraju u metal“, saopšteno je iz kovnice.

Dizajn novčića sadrži portret kraljice, koja je preminula u 96. godini 2022. godine, okružene simbolima i pasijama njenog života, uključujući konje, korgije, pozorište, umjetnost, kao i njeno omiljeno cvijeće, ruže i đurđevak.

Jedan kolekcionar je ispod objave kovnice na Fejsbuku napisao da portret ''ne liči ni približno na nju''.

Drugi se našalio i upitao da li se ovo dešava kada kraljica nije tu da odobri dizajn.

Neki korisnici su dali pozitivnije komentare u vezi sa slikom, koju je kreirao jedan od umjetnika kovnice, opisujući je kao “sjajnu“ i „prelijepu“.

Na sajtu kovnice navedeno je da je napravljeno 30.000 novčića od 50 centi i 5.000 novčića od 5 dolara, a svi su kolekcionarski primjerci koji se neće naći u opticaju.

Na poleđini novčića je portret kraljičinog sina, kralja Čarlsa iz profila.