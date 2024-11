Skandal u Mađarskoj: Bivša djevojka objavila snimke šefa opozicije (VIDEO)

Veliki skandal u Mađarskoj u kojem glavnu ulogu imaju opozicioni vođa Peter Mađar i njegova bivša djevojka Evelin Vogel nazivaju mađarskim Watergateom.

Naime, na adrese mađarskih medija u ponedjeljak je stigao audiozapis razgovora između Mađara i Vogel tokom protesta protiv vladajućih i korupcije. Na njoj Mađar i Vogel vrijeđaju okupljene demonstrante, prenosi Dnevnik.hr.

“Toliko puta sam se oznojio danas. Presvukao sam košulju. Pitam se: šta dovraga radim ovdje. Ljudi smrde, smrdi im iz usta“, čuje se kako Mađar govori na snimku.

On, međutim, tvrdi da je snimak montiran te da su na njoj i rečenice koje on nije izgovorio, ali koje tačno nije naveo. Kaže da je Vogel snimke prodala ljudima bliskima stranci Fides Viktora Orbana.

“Cilj objave audiosnimaka je diskreditacija mog lika i djela“, ustvrdio je Mađar.

“Učinili su to jer po prvi put jedna opoziciona stranka ima stvarnu priliku srušiti mafijašku vladu. Izvinjavam se mađarskom narodu jer su morali slušati ove izmanipulisane gadosti“, poručio je opozicioni čelnik u saopštenju.

Mađar kaže da je njegova bivša djevojka snimila 11 sati materijala i ucijenila ga sa 73 hiljade evra, koliko je tražila u zamjenu za šutnju.

Na adresu mađarskog nedjeljnika HVG-a u ponedjeljak je stigao prvi dio audiomaterijala, a na njemu se može čuti spomenuti razgovor Mađara i Vogel.

Vodstvo Tisze odlučilo je izbaciti iz stranke Evelin Vogel, a Peter Mađar podnijeće prijavu policiji zbog ucjene, objavila je stranka u ponedjeljak.

Mađar kaže da je Vogel ovime dokazala da je već radila za vladajući Fidesz i da bi trebala obavijestiti javnost koliko je novca dobila od njih i zašto živi u stanu koji su joj osigurali potpredsjednik Fidesa Gabor Kubatov i Đerđi Vertan, IT preduzetnik.

Spomenuti preduzetnik već je demantovao Mađarove optužbe rekavši da ne finansira Vogel, nego joj je samo pružio privremeni smještaj.

“Ona je moja prijateljica već deset godina. I da, privremeno živi u mom stanu, ali nikada joj nisam davao novac”, rekao je Vertan.

