Skandal u Njemačkoj zbog rasističke bojanke

Policija u zapadnoj Njemačkoj pokrenula je istragu protiv grupe krajnje desnih političara zbog optužbi da su distribuirali rasističku bojanku.

Regionalna frakcija stranke Alternativa za Njemačku (AfD) navodno je knjige dijelila na događaju u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, javlja BBC.

Na spornim ilustracijama prikazane su karikature muškaraca koji dižu puške uvis pod turskom zastavom i žena koje nose marame u bazenu. Na jednoj ilustraciji vidi se nož zlokobno okrenut prema ljudima u bazenu.

Policija je saopštila da je grupa optužena za podstrekivanje, ali je parlamentarna grupa AfD odbacila kritike na račun knjige kao "napade na slobodu umjetnosti i satire". AfD, najvećoj njemačkoj opozicionoj stranci, posljednjih godina naglo je porasla popularnost, ali je često osuđivana u javnosti zbog svojih ekstremnih pogleda na imigraciju, slobodu govora i štampe.

#Rassist incident reported#Germany #NRW #Krefeld Creative evening activity for the "#Höckejugend"(Höckeyouth): The North Rhine-Westphalian @AfD #parliamentary group had commissioned a coloring book. The #xenophobic craft was then distributed at an event in #Krefeld. pic.twitter.com/Yy0GriXuZc