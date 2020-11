Skandal u SAD: Kad je Tramp rekao "prevara", pojedini mediji prekinuli prenos

U jeku napetosti nakon predsjedničkih izbora u SAD nekoliko televizija prekinulo je emitovanje direktnog prenosa obraćanja američkog predsjednika Donalda Trampa u četvrtak uveče nakon što je on izjavio da je u toku prevara na predsjedničkim izborima u toj zemlji.

Voditelj noćnih vijesti na televiziji NBC Lester Holt uključio se u program nakon što je poslije samo pet minuta prekinut prenos Trampove konferencije.

"Morali smo da intervenišemo jer je predskednik izgovorio mnogo pogrešnih stvari, uključujući i to da je bilo prevare na glasanju. Njegov izborni tim nije iznio nikakve dokaze koji to potrekpljuju“, rekao je Holt gledaocima.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, voditeljka televizije CBS takođe se uključila u program prekinuvši prenos Trampovog govora zbog "provjere činjenica".

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

ABC televizija postupila je u istom maniru.

MSNBC je prva prekinula prenos konferencije iz Bijele kuće i to nakon samo dva minuta, prenosi Fox news.

"U redu, ovde smo ponovo u neobičnoj poziciji da ne samo da prekidamo predsjednika Sjedinjenih Država već i ispravljamo predsjednika Sjedinjenih Država", kazao je voditelj Brajan Vilijams nakon prekida prenosa.

"Nije nam poznato da postoje ilegalni glasovi, niti je Tramp pobijedio, koliko znamo", dodao je on.

Fox news i CNN bez prekida su prenosile konferenciju za medije Donalda Trampa.

"What a sad night for the United States of America to hear their President say that," @jaketapper says on CNN. "To falsely accuse people of trying to steal the election, to try to attack democracy that way with his feast of falsehoods. Lie after lie after lie." pic.twitter.com/okO58zshjR