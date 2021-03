Skandal u sudu: Silovao djevojčicu, sudija mu ponudio pomoć da je oženi

Sudija Vrhovnog suda u Indiji pozvan je da podnese ostavku nakon što je na dva suđenja za silovanje postavljao neumjesna pitanja i davao još neumjesnije komentare. U otvorenom pismu koje su poslali sudiji Šaradu Bobdeu, a koje je potpisalo više od 5.000 ljudi, traže od njega da povuče svoje izjave i da se izvini žrtvama.

Sve je počelo kada je Bobde, koji je predsjedavao tročlanim vijećem sudija, muškarca (23) koji je optužen da je silovao djevojčicu upitao da li će oženiti žrtvu.

"Ako hoćeš da je ženiš, mi ćemo ti pomoći. Ako nećeš, ostaješ bez posla i ideš pravo u zatvor", rekao je Bobde, prenosi "BBC".

Svi su ostali šokirani ovom izjavom jer je žrtva, koja je imala samo 16 godina kada je silovana, preživjela stravičnu torturu od napadača, inače svog daljeg rođaka.

Optuženi se tereti da je djevojčicu pratio, oteo, vezao, više puta brutalno silovao, prijeteći da će je politi prvo kiselinom, a potom benzinom i zapaliti. Dok ju je divljački silovao, prijetio joj je da će joj ubiti brata... Nakon iživljavanja je djevojčica, nemoćna da podnese šta joj se sve dogodilo, pokušala sebi da oduzme život.

Da stvar bude još gora, roditelji djevojčice se sumnjiče da su odustali da prijave rođaka policiji, jer je njegova majka obećala da će je on oženiti čim postane punoljetna! Navodno su roditelji pristali na ovaj dogovor je su bili svjesni da žive u zemlji gdje žrtve silovanja često optužuju da su "same krive što im se to dogodilo", a kada se za sve sazna, društvo ih jednostavno odbaci.

Međutim, pošto porodica optuženog nije ispunila obećanje dato 2015. godine, čitav slučaj je objelodanjen policiji, a potom je sve stiglo i do suda.

Optuženi je inače, državni službenik, koji nije proveo ni dana iza rešetaka već se brani sa slobode da ne bi izgubio posao u službi. Međutim, sud u Bombaju je ukinuo uslovnu kaznu i naredio da mu bude određen pritvor. Tada se on obratio Vrhovnom sudu, koji mu je garantovao zaštitu od hapšenja na četiri nedjelje, a sudija je u prisustvu advokata pitao optuženog da li će oženiti žrtvu.

U otvorenom pismu sudiji, koje su potpisale i brojne nevladine organizacije, navodi se i da je Bobde svojim činom žrtvu osudio na doživotno silovanje.

"Vaš prijedlog za brak kao sporazumno rješenje slučaja silovanja maloljetne djevojke nije samo grozno i neosjetljivo, već je mnogo gore od toga jer sprečava pravo žrtava da traže pravdu. Sugerišući da se ovaj silovatelj oženi žrtvom, vi, vrhovni sudija Indije, pokušali ste da je osudite na doživotno silovanje od strane mučitelja koji ju je natjerao da pokuša samoubistvo", navodi se u pismu.

Slučajevi silovanja u Indiji dospjeli su u žižu svjetske javnosti nakon slučaja iz decembra 2012. godine, kada je mlada djevojka grupno silovana u autobusu u Delhiju. Žrtva je preminula, a bijesni narod je izašao na ulice da traži pravdu.

Od tada se meri gotovo svaka riječ političkog rukovodstva, sudija i drugih visokih ličnosti u vlasti. Izjave sudije Vrhovnog suda su ocijenjene kao skandalozne i žestoko su kritikovane i označene kao "način da se pronađe kompromis" između žrtve i mučitelja.

U selima u Indiji nije rijetkost da glave porodice nude takvu vrstu "rješenja" da bi se postigao "mir u kući". Nažalost, godinama su i pravosudni organi na sličan način pokušali da "izmire" žrtve i silovatelje, glumeći provodažije.

Ipak, bilo je i presuda, čak i u Vrhovnom sudu u kojima se navodi da brak nikako ne može da "izbriše" silovanje.

"Ovakvi komentari Bobdea samo šalju poruku da je brak dozvola za silovanje, a to znači da svaki silovatelj nakon zločina svoj postupak može da učini legalnim", ističu ogorčeni građani i članovi nevladinih organizacija.

Da čitav slučaj bude još skandalozniji, Bobde je u istom danu napravio još jedan neoprostiv potez. Naime, prilikom drugog ročišta otvoreno je upitao da li "silovanje bračnog druga uopšte može da se karakteriše kao silovanje".

Žena je prijavila svog partnera, sa kojim je dve godine živela u vanbračnoj zajednici, da ju je na prevaru primorao na odnose, pošto mu je rekla da neće da spava sa njim prije nego što i zvanično stupe u brak.

Na suđenju je objašnjeno da je optuženi ženu 2014. odveo u hram i vjenčao je, samo da bi imao seks sa njom. Potom je poništio taj brak i tvrdio da je ona na odnose pristala svojevoljno. Žena ga je optužila za silovanje kada se ovaj vjenčao sa drugom.

Tokom ročišta, koje je održano u ponedjeljak, Bobde je rekao da je "pogrešno da nekog prevariš da stupi u brak", ali je onda upitao: "Da li, ako čovjek i žena žive zajedno, iako je on možda nasilan, čin seksualnog odnosa možete nazvati silovanjem ako su oni zakonski u braku?".

Uprkos višegodišnjim naporima i savjetu Ujedinjenih nacija da se silovanje u braku vodi kao krivično djelo, Indija je jedna od rijetkih zemalja koja silovanje u braku ne definiše kao krivični prestup.

Brojne organizacije i građani koji se bore za prava žena kažu da su Bobdeovi komentari "izuzetno problematični" u zemlji u kojoj se žene neprestano bore protiv regresivnog načina razmišljanja koji prihvata i normalizuje seksualno nasilje nad njima, posebno u kući.

"Ovakav komentar ne samo da opravdavama bilo kakvo seksualno, fizičko i psihičko nasilje od supružnika, već normalizuje torturu sa kojom se žene u Indiji suočavaju tokom braka, a ne mogu da traže pravnu zaštitu", navode.

U otvorenom pismu sudiji je navedeno da njegovi komentari ne mogu da se zanemare, s obzirom na to kakvu funkciju obavlja.

"Kada od vrhovnog sudije Vrhovnog suda u Indiji dođe takav komentar, to šalje poruku nižim sudovima, sudijama, policiji i drugim organima reda da žene u ovoj zemlji pravo ne štiti", stoji u pismu u kom se traži da Bobde podnese neopozivu ostavku.

On se još nije oglasio.

