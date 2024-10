Skinuta oznaka povjerljivosti: Objavljen snimak vođe Hamasa u tunelu (VIDEO)

Pukovnik Nadav Šošani, međunarodni portparol Izraelskih obrambenih snaga (IDF), objavio je u subotu snimak s koje je skinuta oznaka povjerljivo, a na kojoj se navodno mogu vidjeti šta je nedavno ubijeni vođa Hamasa Jahja Sinvar radio dan prije Hamasovog napada na Izrael koji se dogodio 7. oktobra 2023. godine.

Šošani tvrdi da je snimaa koju su, čini se, napravile sigurnosne kamere u jednom od Hamasovih tunela, napravljena nekoliko sati prije Hamasovog napada na Izrael.

Na njoj se može vidjeti kako Sinvar nosi vreće, vodu, jastuk i nešto za šta Šošani kaže da je televizor.

DECLASSIFIED FOOTAGE: Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU