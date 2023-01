Škola zabranila đacima da se grle i dodiruju, učenje prioritet

Škola Hajlands u Čelmsfordu saopštila je da "ne dozvoljavaju" romantične odnose između učenika i da fizički kontakt može dovesti do "neprikladnog" dodirivanja.

Roditelji su u početku bili kritični prema takvoj novoj politici škole, ali je iz te institucije saopšteno da ipak većina roditelja i učenika podržava nova pravila, i da to "podstiče međusobno poštovanje i ohrabruje učenike da se ponašaju profesionalno kako bi i svaki budući poslodavac od njih očekivao".

Pomoćnica direktora škole Ketrin Makmilan, navela je da se "neće tolerisati bilo kakav fizički kontakt između članova školske zajednice”.

Jedan roditelj međutim tvrdi da o novim pravilima nije bio obaviješten prije saopštenja, koje je poslato 9. januara, i da je o tome čuo najprije od svoje djece.

Smatra da ovakva pravila "ne podučavaju učenike o zdravim odnosima".

"Nisam mogao da vjerujem. U današnje vrijeme, slažem se da se neprikladnim dodirivanjem ili udaranjem, naravno treba baviti. Ali oni ovako ne uče đake kako da imaju zdrav odnos. Zaključak je da nikog ne smijete da dirate. Djeca neće znati šta je dozvoljeno, a šta ne, i oduzima mi se sposobnost da saosjećaju sa vršnjacima. Imam ćerku i ona i drugarice se pozdravljaju zagrljajem, ali ako to sada urade, biće suočene sa kaznom", navodi on, prenosi RTS.

U saopštenju škole navodi se da "nijedan agresivni fizički kontakt, grljenje, držanje za ruke, šamaranje i slično, neće biti tolerisani, a cilj je da djeca budu bezbjedna”.

"Ako vaše dijete dodiruje nekog drugog, bez obzira na to da li pristaje ili ne, može se desiti bilo šta. To može dovesti do povrede, da se neko osjeća neprijatno ili da neko bude neprikladno dodirnut. Iako želimo da vaša djeca sklope zaista pozitivna prijateljstva, nadamo se doživotna – ne dozvoljavamo romantične veze u Hajlandsu. Vaše dijete, naravno, može da ima te veze uz vašu dozvolu, van škole”, dodaje se u saopštenju.

U pismu se dodaje: "Želimo da se vaše dijete fokusira na učenje dok je u školi i ne želimo da ga ometaju problemi u vezi. Na časovima ličnog razvoja vaše dete učimo o pozitivnim, zdravim odnosima i vaše dijete i dalje može da priča sa odraslom osobom od povjerenja u školi za savjet i podršku ako im zatreba”.

Roditelj, koji nije imenovan, smatra da su ova pravila drakonska i arhaična.

Bez obzira na sve, Megi Kalahan, izvršna direktorka u školi Hajlands, rekla je da blisko sarađuju sa školskom zajednicom kako bi osigurali da učenici ostanu bezbjedni i srećni, dajući prioritet dobrobiti u svakom trenutku.

"Sve naše politike su osmišljene da podrže našu kulturu međusobnog poštovanja i uključivanja, i naša najnovija politika dobila je pozitivne povratne informacije i od roditelja i od učenika”, rekla je Kalahanova.