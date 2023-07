Skoro 100 kitova umire nakon masovnog nasukavanja na obalu (VIDEO)

Gotovo 100 kitova pilota nasukalo se u utorak na plaži u zapadnoj Australiji, a oko polovine je umrla do srijede ujutro, uprkos naporima stručnjaka za divlje životinje i volontera da ih spasu.

Jato kitova pilota dugih peraja prvi put je uočeno kako pliva u blizini plaže Čejnes istočno od Albanija u utorak ujutro.

Kako je dan odmicao, počeli su se približavati plaži, što je izazvalo zabrinutost službenika za zaštitu prirode.

Do 16.00 sati velik dio obale bio je prekriven nasukanim kitovima.

Odjel za biorazliku, očuvanje i atrakcije države Zapadne Australije postavio je noćni kamp za praćenje kitova.

Piter Hartli, upravnik odjela, rekao je da su izbrojali 51 kita koji je uginuo tokom noći, prenosi "France24".

#BREAKING: An unusual clustering of a pod of pilot whales has taken a heartbreaking turn, with around 70 of the mammals stranding themselves at Cheynes Beach. More to come.#9News | WATCH LIVE 6pm pic.twitter.com/gL9xQiNt5u