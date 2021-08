Skoro prazan avion uzletio iz Kabula

KABUL - Društvenim mrežama masovno se širi fotografija gotovo potpuno praznog aviona koji je uzletio iz Kabula.

Fotografiju je objavio novinar CNN-a Aleksandr Markart, koji je u tvitu pojasnio da se radi o jednom od tri čarter leta koje su platili Džordž i Maria Abi-Habib, suosnivači kompanije Sayara International smještene u Vašingtonu. Ta kompanija dugo je radila u Avganistanu.

Pozadinu priče o praznom letu za Vol strit žurnal pojasnio je Džordž Abi-Habib.

"Platio sam čarter let kojim je Avganistance htio prebaciti u Ugandu, ali na aerodromu u Kabulu nastali su problemi. Američki marinci koji čuvaju ulaz u aerodrom odbili su pustiti Avganistance koji su imali pravo ukrcati se na avion. Jedna žena porijeklom iz Ugande morala je puzati kroz kanalizacionu cijev kako bi ušla na aerodrom“, rekao je Abi-Habib za WSJ, piše Index.hr.

An almost empty charter evacuation flight out of Kabul. 1 of 3 planes organized by George and Maria @Abihabib to get 1,000 Afghans to Uganda. Many were blocked by the US and the Taliban and so the first plane, with 345 seats, only had 50 passengers. https://t.co/4IrUmxjFDP pic.twitter.com/DfUANnt9Pk