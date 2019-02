Skot: Treba da se zna gdje je linija između Srbije i Kosova

BEOGRAD - Granice između Srbije i Kosova, koje su za SAD dvije suverene države, moraju biti jasne i trebalo bi da budu dio sveobuhvatnog sporazuma do kojeg treba da dođu Beograd i Priština, a koji ne može biti nametnut sa strane, izjavio je danas ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot.

Skot je za televiziju Prva, upitan da li je razgraničenje moguće rješenje za kosovsko pitanje, rekao da smatra da se izrazu "demarkacija" daje preveliki značaj, da granice moraju biti jasne i da bi trebalo da budu dio sveobuhvatnog sproazuma koji će podrazumijevati i, između ostalog, pitanje imovine, prava srpske zajednice, platni promet, nestala lica...

"Sve mora da bude na jednom mjestu. Mora da dođe do opsežnog sporazuma u okviru kojeg se mora znati šta je moje, šta je vaše, gdje je linija između Srbije i Kosova", rekao je Skat.

To je ilustrovao primjerom da se, kada u knjižari u SAD kupi geografsku kartu Srbije, ona u velikoj mjeri razlikuje od mape koju kupi u Beogradu.

Upitan koja je mapa za njega tačna, Skat kaže da za SAD ta mapa ima u vidu granice koje je Kosovo imalo kao autonomna pokrajina, te dodao da suverene zemlje mogu da donose odluke o svojim granicama, a da su za SAD i Srbija i Kosovo suverene države.

Upitan kakav odgovor Beograd može da očekuje od američkog predsjednika Donalda Trampa na pismo koje mu je uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Skot kaže da je odgovor već poznat jer se SAD zalaže za ukidanje taksi.

"Predsednik Tramp je u pismu Vučiću rekao da vjeruje da imamo priliku da dođemo do sporazuma i trebalo bi da je iskoristimo, bilo bi šteta da ona prođe", rekao je Skot.

On je rekao da, prema njegovom mišljenju, sporazum mora da bude postignut direktno i ne može ga nametnuti spolja ni EU, ni SAD, Rusija ili neko drugi.

"To mora da dođe odavde, sporazum koji je trajan mora biti sporazum koji će biti sprovodiv, da nije samo na papiru već se može realizovati, koji pomaže bezbjednosti u regionu i u tom pravcu ćemo djelati, ali to ostavljamo pregovaračima", rekao je Skat.

Upitan da li SAD moze da "natera" bilo koju stranu da sednu za pregovarački sto, Skot je rekao da je u interesu Srbije i Kosova da se dođe do sporazuma i da bi dvije strane trebalo da žele da se vrate i da misli da one to i žele.

Dodao je da se problem taksi koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije mora prebroditi, nakon čega bi se radilo na sporazumu o normalizaciji.