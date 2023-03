Škotska dobila prvog muslimanskog premijera

EDINBURG - Vladajuća Škotska nacionalna stranka izabrala je Humzu Jusafa za svog novog premijera u ponedjeljak po lokalnom vremenu nakon petosedmičnog takmičenja koje je razotkrilo duboke lomove unutar Pokreta za nezavisnost.

Ovaj 37-godišnji sin imigranata iz Južne Azije trebao bi postati prva obojena osoba i prvi musliman koji će služiti kao premijer Škotske otkako je to mjesto uspostavljeno 1999. godine.

Jusaf, koji je trenutno škotski ministar zdravstva, pobijedio je druga dva škotska zastupnika u takmičenju da zamijeni premijerku Nikolu Stardžen. Neočekivano je odstupila prošli mjesec nakon osam godina na čelu stranke i poluautonomne vlade Škotske.

Humza, kojeg bi škotski zastupnici u utorak trebali potvrditi kao premijera, suočava se s izazovom ujedinjenja SNP-a i ponovnog pokretanja kampanje za nezavisnost Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva.

"Kao što ću voditi SNP u interesu svih članova stranke, a ne samo onih koji su glasali za mene, tako ću voditi Škotsku u interesu svih naših građana, bez obzira na vašu političku pripadnost", rekao je u govoru u Edinburgu.

Polls have closed! I could not be prouder of the campaign we've run Thank you to my wonderful family, friends, campaign team & all those members who have supported me throughout this amazing journey Whatever happens, I know SNP will come together & unite behind our new leader pic.twitter.com/1jErsQUwht