Sky News otkriva tajne dokumente Hamasa: "Otmite i ubijte što više djece"

Dokumenti koji su pronađeni kod ubijenih hamasovaca navodno otkrivaju stravični tajni plan militanata koji su u ubilačkom pohodu namjeravali da otmu i ubiju što više djece.

Planovi do kojih je došao Sky News otkrivaju da su teroristi dobili upute da napadnu škole i centar za mlade u kibucu Kfar Sa‘ad. Dokumenti imaju oznaku "strogo povjerljivo", a u njima se nalazi karta koja mjesta trebaju napasti i naredba da ubiju što je više moguće civila, a dio uzmu za taoce. Sky News je pokazao dokumente stručnjacima za Hamas koji su ocijenili kako je vrlo vjerovatno da su autentični iako je to teško potvrditi sa stopostotnom sigurnošću.

Datum koji se nalazi na dokumentu sugeriše kako su hamasovci planirali svoj smrtonosni napad u južnom Izraelu još lani. Dokumente, napisane na arapskom, pronašli su izraelski vojnici i tamošnje hitne službe, prenosi Slobodna Dalmacija.

Drugi dio dokumenata koje su pronašli izraelski hitni timovi koji su razgovarali s The New York Timesom pokazuje da su napadači bili organizovani u dobro definisane jedinice s jasnim ciljevima i planovima borbe. Četiri stranice objavljene su na korisničkom kanalu na Telegramu koji vodi South First Responders - volonterska grupa koja pomaže u izvlačenju tijela.

“Borbenoj jedinici 1” je naređeno da “zadrži novu Da‘at školu” dok je “Borbenoj jedinici 2” naređeno da “prikupi taoce”, “pretraži omladinski centar Bnei Akiva” i “pretraži staru Da‘at školu,” stoji u pronađenom planu. Na drugoj stranici nalazi se niz tablica koje upućuju jednu posebnu jedinicu da "ubije što je više moguće" i "zarobi taoce" na istočnoj strani Kfar Sa‘ada.

Kfar Sa‘ad je bio jedan od nekoliko kibuca koje je Hamas pregazio odmah nakon upada. Štampane satelitske karte koje je dobio NBC pokazale su i druge lokacije u području meta napada uključujući Kfar Azu, Nahal Oz i Alumim. Planski dokument takođe procjenjuje koliko je izraelskih vojnika stacionirano na obližnjim položajima i koliko će im vremena trebati da dođu do planiranih mjesta.

Basim Naim, visoki funkcioner Hamasa u javnom je nastupu pak insistirao na tome da su njihovi naoružani napadači "željeli izbjeći povređivanje civila" i da su ciljali samo vojne baze i komplekse kao odgovor na to što je Izrael "gušio narod Gaze više od 17 godina".

Drugi funkcioneri Hamasa otišli su toliko daleko da su tvrdili da je 260 partijanera koji su masakrirani na otvorenom rave festivalu prošle subote možda pogrešno smatrani vojnicima koji se "odmaraju". U još jednom pokušaju kontrole štete, Hamas je ranije ovoe sedmice objavio videosnimke koje pokazuju kako teroristi tješe izraelsku djecu zarobljenu u kibucima.

Govoreći za tursku Haberturk TV Hamasov šef vanjskih poslova Khalid Meshal ustvrdio je da sukob nije počeo prošle sedmice, već 1948. godine. “Izrael je isticao da je njihova vojska najjača i nepobjediva. Kada smo vidjeli da su poraženi u nekoliko sati, i mi smo bili iznenađeni”, rekao je.

Na pitanje o tome zašto Hamas ubija civile, djecu i starije osobe, odgovorio je: “Stalno smo im govorili da to ne čine. Ali u ratnim vremenima ti se incidenti događaju. Nije li to ono što Izrael uvijek govori, da oni nisu to učinili namjerno?”

Upitan je li Hamas učinio isto za što optužuje Izrael, Meshal je rekao da postoji velika razlika:

“Mi smo vlasnici ove zemlje. Kada neprijatelj dođe izvana, bilo vojnici ili civili, svi su oni neprijatelji. Ko god dođe okupirati moju zemlju, neprijatelj je i kriv je”, prenosi Slobodna Dalmacija.

