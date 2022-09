Sletio avion čiji je pilot prijetio da će se zabiti u tržni centar

TUPELO - Avion čiji je pilot prijetio da će se zabiti u tržni centar u Misisipiju je sletio, javljaju američki mediji.

Policija je izvijestila da je avion sletio te da je pilot živ.

Lokalni mediji javljaju kako je pilot identifikovan kao Kori Paterson te da je odveden u pritvor.

Tejt Rivs, guverner Misisipija, objavio je na Twitteru da je situacija riješena i da niko nije povrijeđen.

The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism.