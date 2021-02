Slomljeni glečeri izazvali nesreću na Himalajima, najmanje 14 poginulih

LUKNOU - U nesreći koju je izazvalo lomljenje glečera na indijskim Himalajima poginulo je najmanje 14 ljudi, a 150 se vode kao nestali.

Bujica je probila branu na akumulacionom jezeru i izazvala nezadrživu poplavu koja se pretvorila u rijeku i nosila sve pred sobom, prenosi BBC.

Stotine indijskih vojnika poslate su danas u indijski dio Himalaja u pokušaju da pomognu u pronalaženju 150 ljudi koji se vode kao nestali.

U bujici koju je izazvala ova prirodna katastrofa zbrisana je mini hidro centrala Rašiganga i oštetećena druga, veća koja se takođe našla na putu stena nošenih bujicom.

Kako prenosi Rojters, većina nestalih ljudi bila je zaposlena u ove dvije hidro centrale podignute na ovom području u kojem je vlada Indije izgradila više objekata za proizvodnju električne energije.

Aerial rescue & relief missions have resumed with Mi-17 & ALH helicopters flying from Dehradun to Joshimath with disaster relief teams on board: Indian Air Force#Uttarakhand pic.twitter.com/RplNQxbayO