Slovačka policija upucala muškarca naoružanog nožem

BRATISLAVA - Slovačka policija upucala je u Bratislavi muškarca naoružanog nožem, javljaju tamošnji mediji.

Policija je na svom Twitter nalogu napisala da se istražuju sve okolnosti "incidenta u centru Bratislave u kojem je jedan muškarac upucan".

Prema navodima portala "TA2" muškarac je mahao nožem u tržnom centru u glavnom gradu Slovačke, zbog čega je policija bila primorana da ga upuca.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije sa mjesta događaja, a prema pojedinim navodima jedna osoba je povrijeđena.

BREAKING: Police in #Bratislava #Slovakia open fire on a man armed with a knife on Obchodna Street, at least one injured. Police have cordoned off the street, background for the stabbing not known. (Photos credit: https://t.co/Tb1Aj0MPNI) pic.twitter.com/UgmAOExZgW