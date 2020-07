Slovački premijer preživio glasanje o nepovjerenju

BRATISLAVA - Slovački premijer Igor Matovič preživio je glasanje o nepovjerenju zbog optužbi za plagiranje diplomskog rada.

Od 125 prisutnih poslanika, samo 47 je glasalo za nepovjerenje prema Matoviču, prenosi Asošijeted pres.

Rezultat glasanja bio je očekivan, s obzirom na to da koalicija koju predvodi slovački premijer ima većinu u parlamentu.

Glasanje o nepovjerenju zatražila je opozicija nakon što su u štampi pojavili navodi o tome da je Matovič plagirao najveći dio svog završnog rada o uticaju poreskog sistema na preduzeća na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi 1998. godine.

Slovački premijer je povodom ovih otpužbi izjavio da nije upoznat s time da je učinio bilo šta loše. On je priznao da nije posvetio mnogo pažnje svojim studijama na Fakultetu za menadžment tokom posljednje dvije godine, s obzirom na to da je u to vrijeme već imao svoju izdavačku kuću.