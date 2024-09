Slovenci uhvatili serijskog lopova iz BiH, prijeti mu 10 godina zatvora

KRANJ – Pripadnici kranjske policije u rekordnom roku su riješili seriju provala koja se desila u ponedjeljak ujutro, a za koje je osumnjičen državljanin Bosne i Hercegovine (43).

Naime, policija je u ponedjeljak dobila dojavu o više provala i krađa u jednom stambenom naselju, a jedna vlasnica stana je čak i povrijeđena nakon što se suprostavila lopovu.

Policija je odmah izašla na teren i na osnovu dostupnih informacija krenula u potragu. U rekordnom roku su uspjeli ući u trag državljaninu BiH i uhapsiti ga.

Inače, samo to jutro je izvršio četiri provale, od kojih je jedna mogla završiti fatalno. Naime, on je provalio u jedan od stanova ne znajući da je vlasnica tu. Kada je otvorio spavaću sobu, probudio ju je, a ona je potrčala za njim u namjeri da ga zaustavi. On se okrenuo i jako je udario, a zatim pobjegao. Ona je odmah transportovana u kranjsku bolnicu kako bi se utvrdio stepen povreda.

Nakon ovoga, provalio je još u najmanje tri stana odakle je uzeo novac, mobilne telefone, laptopove nakit. Navodno samo iz jednog stana uzeo je plijen u vrijednosti više od 5.000 evra. Poslije ovih provala, pokušao je da uđe u još nekoliko stanova, ali bezuspješno.

Policija ga je nakon privođenja sprovela na saslušanje kod istražnog sudije, nakon čega je, na prijedlog javnog tužioca, odveden u zatvor. Kako prenose slovenački mediji, ukoliko bude osuđen, prijeti mu i do 10 godina zatvorske kazne.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.