Slučajno zapucao iz topa F-16 i uništio drugi avion

BRISEL - Dok je radio na održavanju aviona F-16, u vojnoj bazi u Belgiji, jedan mehaničar je slučajno otvorio vatru na drugi avion F-16 na pisti, i uništio ga, piše "Biznis insajder", pozivajući se na navode medija.

Do incidenta je došlo u belgijskoj vazduhoplovnoj bazi u Florenu, na jugu Belgije, pošto je mehaničar slučajno aktivirao top na letjelici na kojoj je radio.

Belgijske vazduhoplovne snage potvrdile su da je došlo do požara u bazi tokom rada na održavanju aviona, u kojem se jedan avion zapalio, a još jedan je oštećen, ali nisu pomenule da je uzrok incidenta to što je pucano iz topa.

Belgijske oružane snage su, takođe, saopštile da je zdravstvena pomoć pružena dvojici mehaničara zbog gubitka sluha, koji je izazvala eksplozija, naveo je Rojters.

Magazin Skrembl navodi da se F-16, na koji je pucano iz topa, ubrzo zapalio i eksplodirao jer je bio pun goriva.

Istraga o incidentu je otvorena, a komandant na aerodromu u Florenu rekao je za televiziju RTBF da će istraga ustanoviti da li je došlo do lošeg postupanja.

Breaking news!! At Florennes air base (Belgium) an F-16 Fighting Falcon was completely damaged due to a fire which broke out during maintenance work. Two people are reported to be injured. Read more at https://t.co/UCddkzegDU pic.twitter.com/9UPeW2aBV3